前後都有看頭！穆熙妍才露驚人腹肌 再秀裸背泡湯照！

2018年03月12日 20:35 中時 林淑娟

穆熙妍練出結實腹肌。（年代）

穆熙妍與閨蜜何穗到日本滑雪勝地二世谷度假慶生。（年代）

穆熙妍與閨蜜何穗到日本滑雪勝地二世谷度假慶生。（年代）

穆熙妍與閨蜜何穗到日本滑雪勝地二世谷度假慶生。（年代）

穆熙妍與閨蜜何穗到日本滑雪勝地二世谷度假。（年代）

穆熙妍3月11日過生日，今年她送自己的禮物就是與閨蜜何穗相約到日本滑雪勝地二世谷度假慶生。日前她在臉書一張結實的腹肌照，讓粉絲驚呼原來她這麼「有料」，這次到二世谷划雪，泡湯、美食定是不可或缺，粉絲紛紛敲碗要她再次分享好身材美照。她笑說 這次的旅伴是有維多利亞秘密認證的天使身材何穗相伴，她哪敢秀身材，於是客氣地只秀出一張裸背泡湯照，讓粉絲充滿無限暇想。

穆熙妍笑說與何穗會成為閏蜜是因為之前錄製《我的新衣》節目，兩人一見如故，不僅會分享時尚資訊及健身技巧外，讓人意想不到的是，兩人平常最喜歡的竟然是相約一起玩手遊「王者榮耀」。穆熙妍笑說：「我們兩個的相處真的很另類，可能也是因為她的刺激，我最近健身的特別認真，好不容易養出了帥氣腹肌，可是這一趟旅行又是吃吃喝喝，我看又耍破功了。」

被問有什麼生日願望，穆熙妍說：「大家都說我跟何穗長得有點像，我的生日願望就是，身材也像，但應該來不及了！哈哈」

而難得的放鬆之旅過後，穆熙妍又要投入忙碌的工作行程，除了新的娛樂節目即將開播外，新書也進入完稿階段，她開心的表示：「剛剛是開玩笑的，其實最希望的今年工作順利，有更多更好的作品可以跟大家分享。」

(中時)