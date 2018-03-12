名人旅遊最愛是它！時尚部落客Chiara Ferragni御用箱曝光

2018年03月12日 20:41 中時 吳娮翎

時尚部落客Jasmin Howell（IG：friendinfashion）最愛Samsonite經典時尚的Lite-Locked。（翻攝Samsonite Taiwan臉書）

Samsonite Lite-Shock是時尚部落客valentinaferragni必備的旅行配備。（翻攝Samsonite Taiwan臉書）

時尚部落客Saasha Burns帥氣勁裝搭配黑色Lite-Shock行李箱，個性十足。（翻攝自mysamsonite IG）

名模Pauline Baly使用Karissa璀璨水晶款包，展現時尚品味 。（翻攝自mysamsonite IG）

時序入春，除了換上新裝，還有春日妝容，最重要的是為自己安排一趟舒心之旅，完美旅程最佳良伴，自是時尚與實用兼具的行李箱。

全球最紅時尚部落客Chiara Ferragni已是時尚指標，用過的精品都成網路話題，除了常曬精品，她也在IG上分享最愛旅行箱Samsonite Lite-locked，並在行李箱上貼滿貼紙，變成獨一無二的個性行李箱，喜歡Lite-locked還有時尚部落客Jasmin Howell。

「Lite-locked」系列展現Samsonite品牌DNA，具備「極輕」與「堅韌」的特質，包括獨家創新的Curv®材質搭配獨家專利的「三點式上鎖系統」，外觀沿用2010年得到德國紅點設計大獎的Cosmolite貝殼箱造型，貝殼箱已是品牌經典，代表著品味與優雅，箱體表面如貝殼般的立體紋路與略為圓弧型的箱體，在力學角度上能賦予更好的抗壓力，並且能減少接觸面積，降低外力磨損，由於表面經過抗磨處理，使得箱體不易產生刮痕，並且能夠常保亮麗如新的外觀，再加上獨家三點式開闔設計讓箱體更加堅韌。

有別於Samsonite Lite-locked系列的優雅，「Lite-Shock」系列展現個性品味。Lite-Shock設計靈感來自大自然，吸震殼的設計靈感就是源自於石子掉入水中所產生的漣漪效應，這項Samsonite的專利不僅提升了行李箱的防撞效果，更加強了箱角的強韌度，自我強化強韌度的專利設計「防震角」，還有輕巧、強韌的高性能組件，搭配單一嵌合式TSA海關密碼鎖、嵌合式的 ID 標籤、CURV® 材質，成為時尚部落客指名愛用的行李箱。

時尚紅人valentinaferragni、Saasha Burns旅行必備「Lite-Shock」，時尚行李箱儼然成為部落客最佳穿搭的一部分，除了名人使用的行李箱受矚目，名模Pauline Baly使用Karissa璀璨水晶款包，也是旅行良伴。

Samsonite Karissa後背包承襲Original系列的時尚外觀，並且在細節針對女性收納需求，做了許多設計，包括包款的拉鍊式收納空間，讓隨身小物均可妥善收納，看準女性都愛Bling Bling，也特別選用超模米蘭達可兒、女神卡莉克勞斯都愛的施華洛世奇，作為包款裝飾，不論選行李箱，或是選擇包款，所有的配件都展現旅人的品味，也因此時尚部落客最愛的Samsonite行李箱，也成為每個旅人心中首選配件。

(中時)