經紀人過世滿1年 丁力祺守信重情義送上經紀佣金數十萬

2018年03月12日 20:47 中時 林淑娟

丁力祺（左起）為王媽媽慶生，音樂家蔡興國也帶著自己的媽媽一起前往祝壽。（許欣雲提供））

資深經紀人王橞霙一年前離癌過世，她生前遺憾之一是不曾為年邁的媽媽慶生，因此幾位好友日前特別齊聚王家，為王媽媽慶祝88歲高壽。與王橞霙合作12年的藝人丁力祺以及姚采穎、賴培培兩位她昔日旗下藝人，以及音樂家蔡興國都到場。據在場人士透露，丁力祺、賴培培非常有心且重誠信，還特別把王橞霙生前幫他們談妥的工作所得經紀佣金親手拿給王媽媽。

丁力祺受訪時表示，「橞霙姐生前是我很信任的經紀人，雖然她不在了，王媽媽的生日，我還是會代替她略盡心意」，至於送上王橞霙來不及收下的佣金，丁力祺說，這本來就是應該做的，且不只他，跟著王橞霙6年的黃瑄也這麼做，「我演出《一家人》、黃瑄演出《春花望露》，我們都在戲下檔後，把她該拿的抽成佣金全數交給她的家人」。他雖沒有透露金額數目，但記者估算約3、40萬元。

丁力祺說，他從演出民視《意難忘》後就跟王橞霙合作，情誼超過12年，「去年在半個月內，爸爸和橞霙姐接連都走了，這對我打擊很大。我一直很難過沒能去看橞霙姐最後一面。也因為民間習俗是喪家不能參加其他喪禮，所以我連她的告別式都無法出席，真的覺得挺愧疚，這一直是我心裡的遺憾」。

除了送上數十萬元的經紀佣金，並為王媽媽唱生日快樂歌祝壽，丁力祺說，他還把一件衣服送到王家人手上，「有次冬天和橞霙姐去外面吃飯，因為我沒穿外套，覺得冷，橞霙姐直接把身上的韓版外套脫下來送給我。所以我前兩天把那件外套也親自送去給她的姪女」，他說，橞霙姐剛過世時，王媽媽很傷心，為了怕睹物思人，所以把她所有衣物都丟了，「如果一年前拿還去他們，可能家人心情還無法平撫，今年再親自送還，希望他們可以有個紀念的東西」，他的貼心，也果然讓王家人很感動。

(中時)