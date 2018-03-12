莫子儀演口吃車伕被譏拖戲 勤練鋼琴竟淪「拉背」苦主

莫子儀演口吃車伕。（客家電視）

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莫子儀為戲琴練鋼琴。（客家電視）

曾多次入圍金鐘獎的實力派演員莫子儀，在客家電視台《台北歌手》飾演人稱「台灣第一才子」的呂赫若，他還必須分飾呂赫若小說中的四個角色：學校老師、小鎮醫生、憨厚農夫以及口吃車伕。原本車伕一角不需要口吃，是莫子儀主動向導演增加的特色，樓一安導演看完演出後笑說：「講話慢成這樣，原本14集的戲都要被你拖成17集了！」

莫子儀坦言為演出這角色壓力很大，為了不辜負呂赫若「台灣第一才子」美稱，他下足功夫，除了要背客語、閩南語、日語台詞，八首德文藝術歌曲歌詞，甚至還記下包括蕭邦〈葬禮進行曲〉等共七首古典鋼琴曲目的指法。莫子儀哀嘆，好不容易記下了所有指法，就是不希望拍攝的時候要避開手，但沒想到在一場要彈舒曼樂章的戲，樓一安導演從頭到尾只拍莫子儀背面，讓他直呼：「練這麼久都白練了！」

莫子儀說，爸爸以前是計程車司機、媽媽在市場擺攤，兩人都是以勞力辛苦工作養家，因此他對車伕一角感觸最多，因為同樣是以勞力換取金錢的工作。劇中車伕忙碌整天卻賺不到幾毛錢，但不小心違規的罰金，卻是連工作一個月的薪水都無法繳納，而這樣的情形在百年後的台灣社會卻仍時有所聞。莫子儀表示，雖然口吃車夫講起話來好像很逗趣，但自己在演出這角色時，卻是感到很心痛也很不捨的。

《台北歌手》講述日治時代人稱「台灣第一才子」呂赫若的故事。呂赫若不僅在文學有優異表現，在音樂、戲劇上也十分傑出，後因對當時執政者的施政不滿，轉而傾向共產主義、開始革命運動。本劇由莫子儀、黃姵嘉、楊小黎等人主演、樓一安導演，預計四月二日播出，屆時也會在客家電視YouTube頻道同步播出。

(中時)

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