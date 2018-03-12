香蕉、芭蕉分不清！ 議員怒轟吳音寧回去當作家

2018年03月12日 21:00 中時電子報 呂承哲 、 丁世傑

陳重文痛批，農產品沒在分藍綠，吳音寧卻對北農業務根本不熟悉，要她好好考慮，乾脆回去當作家。(翻攝蔡正元臉書)

台北果菜市場年節期間連續休市，導致菜價暴跌，北農總經理吳音寧難辭其咎，近日更被爆年薪250萬卻不會看財務報表，不知道公司總營收，專業能力更遭嚴重質疑。對此，前國民黨立委蔡正元在臉書貼出一段影片，內容是台北市議員陳重文正在質詢提出農業相關問題，吳音寧卻不知所措，遭到砲轟。

影片時間顯示為去年10月5日，吳音寧時任北農總經理已經將近4個月。影片顯示，陳重文提問：「北農每日進貨的『蔬菜量』是多少？」吳音寧卻回答「每天進貨的『蔬果量』不一定…」，遭議員批評模糊問題；至於被問到水果量，吳音寧也是一問三不知，要不然就是不直接回應質詢內容。

接著，陳重文再問：「哪裡的水果量到北農是大宗？各個縣市出什麼？」以當季為例，吳音寧也是答不出來。至於被問及民眾常吃的香蕉有哪2種，只見吳音寧回答：「是芭蕉跟一般的…」馬上被陳重文糾正：「香蕉不是芭蕉！」過了一會，才見她回答：「是北蕉跟老北蕉…吧？」

陳重文痛批，農產品沒在分藍綠，吳音寧卻對北農業務根本不熟悉，要她好好考慮，要不要乾脆回去當作家算了？吳音寧只能尷尬回應：「我…我會在我的專一能力上更加精進」。

(中時電子報)