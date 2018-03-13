《時來運轉》眉角 – 林博泰：戴資穎角逐全英羽球公開賽冠軍 場場都可猜

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發、易繼中攝)

友善列印
中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
影片《時來運轉》眉角 – 林博泰：戴資穎再次角逐全英羽球公開賽冠軍，值得期待。

「2018全英羽球公開賽(YONEX All England Open)」 3/14-3/18將於英國伯明翰(Birmingham)盛大舉行，台灣之光－世界球后戴資穎能否衛冕成功，值得大家期待。台灣運彩除原有「冠軍」(猜誰奪得總冠軍)玩法外，特別新增6種玩法，包括「不讓分」(猜整場輸贏)、「讓分」(猜整場讓分後的輸贏)、「單局不讓分」(猜單局輸贏)、「大小」(猜2隊總分大於或小於所訂的大小值)、「單雙」(猜2隊總分是單還是雙)及「正確比數」(猜輸贏的局數比)等，希望大家會喜歡。

運彩羽球玩法說明。(台灣運彩提供)

今年國際羽球賽事共分三個等級，第一等級包括夏季奧運會、世界錦標賽及蘇迪曼盃等，第二等級包括年終總決賽、全英公開賽及印尼公開賽等，第三等級則是由各洲羽聯所主辦的錦標賽事，包括國際挑戰賽、國際系列賽及未來系列賽等。

2018國際羽球賽事分級情形。(台灣運彩提供)

其中第一等級的世界錦標賽、第二等級的年終賽、公開賽(全英、印尼、中國、大馬、丹麥、日本、法國及台北)以及大師賽(中國)，台灣運彩除提供冠軍(猜誰奪得總冠軍)玩法外，特別新增6種玩法，包括「不讓分」(猜整場輸贏)、「讓分」(猜整場讓分後的輸贏)、「單局不讓分」(猜單局輸贏)、「大小」(猜2隊總分大於或小於所訂的大小值)、「單雙」(猜2隊總分是單還是雙)及「正確比數」(猜輸贏的局數比)等，大家不妨納入投注時的參考。

2018運彩羽球開盤賽事彙整表。(台灣運彩提供)

3/14起就是2018全英羽球公開賽，喜歡羽球的朋友們欣賞緊張刺激比賽的同時，歡迎來體驗運彩羽球新玩法，也一起來為我們的世界球后戴資穎集氣加油。

(中時電子報)

NBA選秀狀元籤 看運彩投注眉角
台灣運彩官方網站
中時電子報體育專頁

廖健富、劉時豪開轟 桃猿熱身賽… MLB》不放心新秀？洋基補進老牌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。