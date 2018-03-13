《時來運轉》眉角 – 林博泰：戴資穎角逐全英羽球公開賽冠軍 場場都可猜

2018年03月13日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片《時來運轉》眉角 – 林博泰：戴資穎再次角逐全英羽球公開賽冠軍，值得期待。

「2018全英羽球公開賽(YONEX All England Open)」 3/14-3/18將於英國伯明翰(Birmingham)盛大舉行，台灣之光－世界球后戴資穎能否衛冕成功，值得大家期待。台灣運彩除原有「冠軍」(猜誰奪得總冠軍)玩法外，特別新增6種玩法，包括「不讓分」(猜整場輸贏)、「讓分」(猜整場讓分後的輸贏)、「單局不讓分」(猜單局輸贏)、「大小」(猜2隊總分大於或小於所訂的大小值)、「單雙」(猜2隊總分是單還是雙)及「正確比數」(猜輸贏的局數比)等，希望大家會喜歡。

運彩羽球玩法說明。(台灣運彩提供)

今年國際羽球賽事共分三個等級，第一等級包括夏季奧運會、世界錦標賽及蘇迪曼盃等，第二等級包括年終總決賽、全英公開賽及印尼公開賽等，第三等級則是由各洲羽聯所主辦的錦標賽事，包括國際挑戰賽、國際系列賽及未來系列賽等。

2018國際羽球賽事分級情形。(台灣運彩提供)

其中第一等級的世界錦標賽、第二等級的年終賽、公開賽(全英、印尼、中國、大馬、丹麥、日本、法國及台北)以及大師賽(中國)，台灣運彩除提供冠軍(猜誰奪得總冠軍)玩法外，特別新增6種玩法，包括「不讓分」(猜整場輸贏)、「讓分」(猜整場讓分後的輸贏)、「單局不讓分」(猜單局輸贏)、「大小」(猜2隊總分大於或小於所訂的大小值)、「單雙」(猜2隊總分是單還是雙)及「正確比數」(猜輸贏的局數比)等，大家不妨納入投注時的參考。

2018運彩羽球開盤賽事彙整表。(台灣運彩提供)

3/14起就是2018全英羽球公開賽，喜歡羽球的朋友們欣賞緊張刺激比賽的同時，歡迎來體驗運彩羽球新玩法，也一起來為我們的世界球后戴資穎集氣加油。

(中時電子報)