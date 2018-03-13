「抓三寶需要你！」 警專招生廣告笑翻網友

警察非常辛苦。(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

警察專科學校為了招生無所不用其極，為的就是吸引大家去報考，為台灣盡一份心力，今(12日)NPA署長室粉絲專頁就貼出了一篇招生文宣，沒想到「超有梗」，害的網友紛紛笑翻。

NPA署長室粉絲專頁PO出的警專招生廣告笑翻網友。(圖/翻攝自NPA署長室粉絲專頁)

在臉書粉絲專業NPA署長室在今天PO出了一張照片，整體設計跟國家地理雜誌的版面配置相似，上有有個一位國道警察拿著專業單眼相機，眼神非常專注地凝視遠方，旁邊寫著「喜歡攝影嗎？ 那你來抓三寶」，還寫下「你也有制裁馬路三寶的決心嗎？我們需要你」，接著附上臺灣警察專科學校37期招生的報名日期與方式，沒想到還不只只有這張圖，底下在留言區還PO出「有看過民國68年的招生廣告嗎？如果沒有，現在讓你看看」可說是「萬梗齊發」。

警察專科學校招生廣告可說是萬梗齊發。(圖/翻攝自NPA署長室粉絲專頁)

底下許多網友都紛紛笑翻，表示「今年最好笑的招生」、「笑死 太會了吧」、「署長好有趣」、「這文案有屌到」、「 可惡~有點想報名」、「太有創意了。讚」，另外也有網友求饒「署長，拜託不要再招了，小弟我已經買過兩張作品了，把我的車拍得很漂亮、很殺氣，可是作品太貴了可以優惠一下嗎，一張三千真的很貴ㄟ」。

(中時電子報)

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