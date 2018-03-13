黃安騎寶馬追狂酸阿伯窮 唐湘龍：有錢「台獨」太多了！

黃安說他騎寶馬追「台獨份子」。（圖／取自黃安微博）

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中時電子報

藝人黃安騎著寶馬重機，跟蹤疑似「支持台獨」的老阿伯，然後自言自語嘲弄這位沒有台詞的街頭臨時演員「騎破車、住破樓」。資深媒體人唐湘龍直言，其實，有錢的「台獨人士」太多了！

唐湘龍表示，持有中華民國身分，使用健保，這是黃安的權利。但他想像中的「台獨剋星」不是這樣。

1.反獨，要回來台灣。不然，就和那些躲在台灣騙吃騙喝的「前大陸民運人士們」一樣的意思。

2.反獨不要無限上綱，不要把國族矛盾變成階級歧視。

唐湘龍在Yahoo論壇撰文點出，其實有錢的「台獨人士」太多了。像李登輝、蔡英文，不夠富有嗎？就算經歷375減租、耕者有其田，靠土地發財的台獨人士還是太多。那位騎破摩托車的老阿伯，是中下階層、社會邊緣，政治心理學分析過誰才是「真正的信仰者」，這種人不是。

他認為，與其嘲弄一個弱勢阿伯，不如認真思考像吳晟、吳音寧這樣的父女，輕輕鬆鬆地就走上政治的「終南捷徑」，成了政治上的暴發戶，一位是總統府排名第一的資政，一位是北農總經理。父親領18年的18趴，最後成了反對18趴的「汚點證人」，女兒如今是年薪250萬。

唐湘龍強調，如果不小心誤信黃安的偏見，以為「台獨份子」都很窮苦，那你就真的笨到連抓癢都不會。他還向黃安喊話：在台灣的時間太少了，應該常常回來。

(中時電子報)

文章來源：唐湘龍臉書

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