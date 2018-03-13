認父夢碎！「紅孩兒」王海輪哽咽：找到爸爸已往生

2018年03月13日 00:43 時報周刊 林彥君

47歲的「紅孩兒」成員王海輪日前錄中視《冰冰SHOW》時說自己沒見過親生父親，他私下透露，「身分證生父欄是空白」從小自卑，這是他藏在心中很久的秘密，國小時曾因好奇問媽媽「爸爸是誰啊？」媽媽在他面前崩潰大哭，讓他從此不敢提起爸爸，但又怕學校聯絡資料空白被同學笑，他會在父親欄幫爸爸「命名」。

他的爸媽相差21歲，當時兩人僅有宴客未辦公證，媽媽在20歲時生下他，他週歲時因外公反對父母繼續來往，母子搬回和外公、外婆同住，媽媽外出工作維持家計，他由外公、外婆養育長大，鄰居常常問他：「你的爸爸呢？」他則會編謊言回應「我爸出國了。」

沒見過生父是他心中的痛，但為了不讓媽媽傷心，長大後也不敢找尋爸爸的蹤跡，「我在紅孩兒時期就該這麼做，可是我沒有。」直到5年前表姊要他「尋根」點醒他，王海輪才開啟尋父計畫，去年經警方協助得到爸爸的資訊，但為時已晚，爸爸已經往生2到3年。

爸爸葬在第二軍人公墓，直到最後他還是不知道爸爸長相，他哽咽說：「墓碑上沒有照片，但是我看到爸爸的名字，第一眼就找到他，我感受到他在等我。」他說當時他摸著墓碑，和爸爸訴說思念：「爸爸我來了，來不及聽你講屬於你的故事，但其實從小就想見你了。」

(時報周刊)