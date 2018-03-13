國泰航空 ／ 國泰港龍航空官網獨享「心動價」，台北至東京來回6,499元起

2018年03月13日 00:45 工商 張佩芬

不藏私賞櫻驚喜價與歐洲新航點等您探索，限時搶購，馬上計畫啟程！國泰航空 / 國泰港龍航空於2018年3月6日起至3月29日，推出官網獨享每週三天「心動價」限時機票優惠，為你的旅遊計畫省荷包！

第二週的官網獨享「心動價」活動於3月13日準時開賣，訂購至3月15日止。須於2018年4月13日至2018年10月31日間出發 (各航點詳細細則請依國泰航空官網為主) 。

「心動價」優惠航點：

台北-東京來回經濟客艙新台幣6,499元起、台北-名古屋來回經濟客艙7,499元起、台北-首爾來回經濟客艙4,199元起、台灣-阿姆斯特丹來回經濟客艙14,299元起、台灣-哥本哈根來回經濟客艙18,999元起、台灣-雪梨來回經濟客艙17,999元起

除了超值的機票價格外，為了歡慶今年首開航的新航點–哥本哈根，更有機會獲得KKday歐洲新航點熱門加值旅遊行程，只要美金1元！於「心動價」優惠期間完成活動登錄即可獲得優惠代碼，好禮限量3名幸運兒，先到先得，送完為止！

立即上國泰航空官網或手機APP訂購，旅費輕鬆省更多！相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空/國泰港龍航空網站www.cathaypacific.com.tw

(工商)