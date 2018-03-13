MLB》不放心新秀？洋基補進老牌二壘手華克

2018年03月13日 01:01 中時電子報 蔡銘仁

洋基休季期間，把二壘手卡斯楚(Starlin Castro)送到馬林魚，先發二壘呈現年輕球員3搶1的局面，不過，洋基似乎仍不放心把重擔交給年輕人，美媒報導，洋基將以一年500萬美金合約，網羅32歲老牌二壘手尼爾華克(Neil Walker)，可能讓他成為洋基開季先發二壘人選。

華克上季效力大都會跟釀酒人，出賽111場繳打擊率2成65、上壘率3成62、長打率4成39成績，另有14轟。華克生涯前八年，年年全壘打上雙，稱得上是出色的攻擊手，曾在2014年拿到國聯銀棒獎，生涯整體攻擊指數(OPS)7成78；此外，他也是能守一壘、二壘跟三壘的內野優替人。

華克上個月就曾傳即將跟洋基達成協議，但洋基跟響尾蛇交易祖瑞(Brandon Drury)後，未再傳洋基想爭取他加盟。華克如今還是進了洋基，成為先發二壘的有力競逐者之一；而備受期待的頂級新秀托瑞斯(Gleyber Torres)，熱身賽手感冷冰冰，可能會在3A開季，慢慢找回狀況。

不過，華克的加入，受影響最大的應該屬23歲內外野「優替人」韋德(Tyler Wade)。韋德熱身賽表現不俗，打11場打擊率2成92、上壘率3成57、長打率3成33；能守二游跟外野的他，獲教練給與不錯的評價。華克到來前，韋德有機會搶下先發二壘，現在他或許得從板凳出發了。

(中時電子報)