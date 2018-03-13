東航針對各類型旅客推一人多次套票、兩人同行優惠票等

2018年03月13日 03:26 工商 張佩芬

中國東方航空產品不斷推陳出新，針對各類型旅客推出不同類型產品，包含一人多次套票、各航線兩人同型（GV2）產品、高鐵增值服務等，廣受旅客好評。

一人多次套票對於經常往返兩地的旅客，此優惠產品最為首選。兩岸直航航線上海/南京/無錫/寧波/合肥/常州/淮安/武漢/南昌/青島/西安/蘭州/銀川/昆明/麗江/太原/黃山提供經濟艙及商務艙的選擇，最低門檻一人只需購買三張，即可用單張未稅新台幣7,200元起搭乘經濟艙、單張未稅16,800元起搭乘商務艙飛往以上航點；購買套票還提供加碼好禮，經濟艙套票提供商務艙升等體驗、商務艙套票還加贈商務艙高鐵接駁以及免費行李額10公斤。

歐、美、紐澳航線亦提供了經濟艙及商務艙的選擇，最低門檻一人只需購買兩張，單張未稅56,509元起搭乘商務艙飛往歐、美、紐澳等航點，購買套票提供加碼好禮，加贈商務艙高鐵接駁以及浦東好禮。

各航線GV2產品，兩人以上即可成行，航線包含直航、韓國、東南亞、日本、夏威夷、歐洲、紐澳及美加等。

兩岸直航航線上海/南京/無錫/寧波/合肥/常州/淮安/武漢/南昌/青島/西安/蘭州/銀川/昆明/麗江/黃山提供經濟艙及商務艙2人以上優惠票價，經濟艙最低單張未稅只要4,000元起；歐、美、紐澳航線分別提供經濟艙2人或商務艙2人優惠機票，以雪梨為例，台灣出發航班機票單張未稅最低9,000元起；前往歐美地區，如巴黎、夏威夷，機票單張未稅最低10,800元起。

東航在日本、韓國、東南亞及南亞中東各航點上的選擇性也十分豐富，提供經濟艙2人或商務艙2人優惠機票，對於結伴出遊的旅客來說這項產品可以節省下許多機票費用。

為回饋台灣市場旅客，東航與高鐵一直以來長期合作，更以「搭東航免費贈送高鐵票」的印象深植人心，而上述產品皆可與高鐵優惠政策搭配使用。此外，為提供給商務旅客更貼心的服務，除原行之多年的增值服務如餐券、磁浮列車或STPC，新推出商務艙國際中轉接送服務。

凡台灣始發中轉至指定航點之亞洲、歐美澳航商務艙旅客，除原符合資格的增值服務外，可再額外申請各大機場接送服務。東航提供了全球化服務，提供更優惠機票，真正地讓旅客在世界各地遨遊，用最小的預算完成最豐富的旅程。

更多資訊可洽東航台灣官網tw.ceair.com、東航台灣呼叫中心專線412-8118(手機加03)、東航各大核心代理旅行社【雄獅、康福、東南、全華、山富、五福、易遊網、歐美亞、良友、喜泰、大眾、世界、燦星、大安、西南】。

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