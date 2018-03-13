俄前間諜遭毒殺 英首相：俄很有可能要負責 限周二前說明

2018年03月13日 03:16 中時電子報 高德順

前俄羅斯間諜謝爾蓋．斯卡里帕爾(Sergei Skripal)與他的女兒尤利婭(Yulia)3月4日在英國遭受神經毒劑襲擊。英國首相梅伊(Theresa May)今天(13日)表示，謝爾蓋是遭俄製軍用級神經毒劑攻擊，俄方有「很大的可能」要為此負責。她已經要求俄方在英國時間周二或之前說明，否則將視俄方在英國國土非法使用武力。

梅伊今天在國會發表的講話中，罕見地直接譴責俄羅斯。英國當局在2006年發生類似事件時，只採取適度的對策，當時俄羅斯特工毒殺了一名前MI6線人，並發現罕見的同位素金屬釙-210(Pol -210)。

謝爾蓋是前俄國軍官，之後為英國軍情六處(MIT)所吸收，刺探俄國情報，2006年被俄國發現，處以間諜罪入獄，2010年在美國協調下，和俄國進行高級間諜交換，著名的俄國「艷諜」安娜查普曼(Anna Chapman)也是在換俘行列之內，之後謝爾蓋就在英國避難。謝爾蓋父女二人日前在索爾茲伯里(Salisbury) 當地購物中心接觸不明液體後，在戶外長椅被毒昏。

梅伊表示，現在很清楚，謝爾蓋父女二人被一種俄羅斯開發的軍用級神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害。英國政府已經得出結論，俄羅斯很有可能對這起針對這起事件負責，無論是中毒是俄羅斯對英國的「直接行為」，還是莫斯科已經失去了對其神經毒劑的控制權，讓它落入其他人的手中使用。梅伊並未宣布對俄方採取報復行動，而是限令俄方對禁止化學武器組織（OPCW）說明其「諾維喬克」神經毒劑研發計畫的詳細情形。

俄國今天對梅伊所說加以駁斥，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）稱，梅伊的說法是「為了挑釁而採取的宣傳和政治行動之一，這是英國國會的馬戲表演」。

(中時電子報)