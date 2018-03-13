台灣第一 吳明益單車失竊記入圍國際布克獎 國籍標註台灣

吳明益（見圖，新經典出版社提供）

友善列印
中時電子報

國際文學大獎「國際布克獎」（Man Booker International Prize）昨(12日)公布2018入圍初選的13本小說名單，台灣小說家吳明益由石岱崙 （Darryl Sterk）翻譯的「單車失竊記」名列其中，成為第一位入圍這個獎項的台灣作家。吳明益指出，能跟許多他創作上的教師、啟發者一同入圍，萬分榮幸，並且標示國籍是「台灣」。

「單車失竊記」2015年獲「台灣文學金典獎」圖書類長篇小說金典獎。書中以人們熟悉的腳踏車為主軸，藉由尋找失蹤父親及腳踏車，透過島嶼的地景，交錯拉出一個個現實與回憶的故事。故事人物涉及台灣不同族群的戰爭經驗和歷史傷痕。吳明益表示，他到國外演講，會搭配影像說明台灣的歷史、族群、語言，並且以說故事的方式帶動情緒，通常國外的文學讀者都會因此對台灣產生興趣。

單車失竊記外文版權目前已售出英文和日文、韓文。英文版譯者石岱崙（Darryl Sterk）同時也是吳明益「複眼人」的英文譯者。吳明益希望政府日後能投注更多心力支援譯介，翻譯不是廉價生產，文學譯者往往得花費等同於作者創作的時間，去揣摩意境及背後的隱喻、複雜的材料，付出巨大心力。

國際布克獎每年頒獎給在英國出版的翻譯小說作品，為強調翻譯的重要性，獎金5萬英鎊由作者和譯者均分。預計4月12日發布決選名單，5月22日公布今年得獎作品。今年13本入圍著作來自法國、匈牙利、西班牙、德國、阿根廷、伊拉克和波蘭等國。韓國作家韓江2016年以「素食者」奪下國際布克獎，成為史上第一位亞洲得獎人，今年以「少年來了」再度入圍，與吳明益成為本次唯二入選的亞洲作家。

(中時電子報)

阿里山鄉里佳部落發生火警 獨家》台北米其林指南 天母「金…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。