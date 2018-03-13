台灣第一 吳明益單車失竊記入圍國際布克獎 國籍標註台灣

2018年03月13日 05:15 中時電子報 高德順

國際文學大獎「國際布克獎」（Man Booker International Prize）昨(12日)公布2018入圍初選的13本小說名單，台灣小說家吳明益由石岱崙 （Darryl Sterk）翻譯的「單車失竊記」名列其中，成為第一位入圍這個獎項的台灣作家。吳明益指出，能跟許多他創作上的教師、啟發者一同入圍，萬分榮幸，並且標示國籍是「台灣」。

「單車失竊記」2015年獲「台灣文學金典獎」圖書類長篇小說金典獎。書中以人們熟悉的腳踏車為主軸，藉由尋找失蹤父親及腳踏車，透過島嶼的地景，交錯拉出一個個現實與回憶的故事。故事人物涉及台灣不同族群的戰爭經驗和歷史傷痕。吳明益表示，他到國外演講，會搭配影像說明台灣的歷史、族群、語言，並且以說故事的方式帶動情緒，通常國外的文學讀者都會因此對台灣產生興趣。

單車失竊記外文版權目前已售出英文和日文、韓文。英文版譯者石岱崙（Darryl Sterk）同時也是吳明益「複眼人」的英文譯者。吳明益希望政府日後能投注更多心力支援譯介，翻譯不是廉價生產，文學譯者往往得花費等同於作者創作的時間，去揣摩意境及背後的隱喻、複雜的材料，付出巨大心力。

國際布克獎每年頒獎給在英國出版的翻譯小說作品，為強調翻譯的重要性，獎金5萬英鎊由作者和譯者均分。預計4月12日發布決選名單，5月22日公布今年得獎作品。今年13本入圍著作來自法國、匈牙利、西班牙、德國、阿根廷、伊拉克和波蘭等國。韓國作家韓江2016年以「素食者」奪下國際布克獎，成為史上第一位亞洲得獎人，今年以「少年來了」再度入圍，與吳明益成為本次唯二入選的亞洲作家。

(中時電子報)