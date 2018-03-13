謝淑薇「詹謝大戰」勝出 印地安泉女雙進8強

2018年03月13日 06:00 中時電子報 林宋以情

不是冤家不碰頭，謝淑薇與女雙搭檔捷克史崔可娃（Barbora Strýcová），13日印地安泉賽女雙16強與大會第2種子詹家姊妹狹路相逢，雙方激戰1小時33分鐘逼入搶十決勝負，最終謝淑薇／史崔可娃6比4、5比7、10比6「寶島內戰」勝出，搶下8強門票。

謝淑薇與詹詠然前一次碰頭已經是去年10月的中國公開賽16強，當時詹詠然攜手「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）逆轉勝拍退謝淑薇，前次大小詹合體交手謝淑薇，則是2013年廣州女網4強由謝淑薇／彭帥勝出。

13日「台灣內戰」上演，雙方場邊都各有支持者加油聲，謝淑薇／史崔可娃開賽進攻強勢連破帶保取得3比0，雖然雙詹隨後破發，台捷組合仍6比4先馳得點。

次盤雙詹打出5比3反撲，台捷組合連趕兩局拉尾追平。11局詹詠然發球，詹家姊妹先後掛網奉送分數，詹皓晴又底線回擊出界，反被逼出4個破發點，不過詹詠然關鍵反手扣殺，隨後再網前精彩斜線球，連救4個破發點驚險保發，第12局詹詠然網前機會刁鑽打在史崔可娃腳邊成功破發，7比5將比賽帶入搶十決勝。

搶十雙方你來我往6度打平，詹詠然在5比6時網前高壓扣殺，讓史崔可娃沒有回擊機會，不過謝淑薇隨後一記直線穿越破發雙詹，局末連趕4分，台捷組合6比4、5比7、10比6笑納8強門票。

(中時電子報)