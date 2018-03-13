綠推鈔票改版？他建議：若可增值十倍 快改

2018年03月13日 06:04 中時電子報 高德順

民進黨立委高志鵬立院上會期提案修中央銀行法，成立「國幣設計委員會」，雖遭國民黨團在程序委員會封殺，但是舉辦新台幣設計大賽，各界回應熱絡。國民黨桃園市黨部副主委、黃國園黨部主委于北辰表示，新台幣鈔票圖像改版，恐怕是全世界頻率最高。他認為，如果新台幣改版可以讓幣值增加10倍，那請民進黨趕快改，這種意識形態鈔票改版，只是浪費公帑。

3月12日是孫中山逝世93周年紀念日，包括國民黨主席吳敦義、前主席馬英九、親民黨主席宋楚瑜等人，分別前往國父紀念館獻花致意。根據《中評社》報導，于北辰表示，國父逝世紀念日大概剩下國民黨及泛藍還在紀念與追思，民進黨只關心鈔票要不要改版？要知道，孫中山是創建中華民國，不能忘本，鈔票上面的圖像，只是代表這個國家的歷史，如果換了上面的圖像，幣值可以增加10倍，他建議趕快改，否則只是浪費公帑。

民進黨立委葉宜津倡議廢注音符號，台南市長初選落敗後，臉書被網友留言ㄅㄆㄇ洗版。于北辰認為，華人世界只剩下我們使用注音符號，可是真正咬字準確度，還是注音符號比羅馬拼音更好。他說，外界有說法，用羅馬拼音教外國人學中文比較容易，但是為何要讓外國人學習，把注音符號給改掉？中華文化有這麼差嗎？改羅馬拼音給外國人用？這是本末倒置。對於大陸也使用羅馬拼音，繁體字改簡體字，于北辰認為，只能說，文化建設是百年大計，一旦改變，一百年之後又想都拉回來是很困難。

(中時電子報)