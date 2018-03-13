獨家》台北米其林指南 天母「金蓬萊」酒家菜入榜摘星

以台灣酒家菜著名的〈金蓬萊〉餐廳，位在台北市天母東路。（圖／姚舜攝）

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位在北市新生北路二段的〈隆鮨 Sushi RYU〉，打破了「餐廳要開一年才能被米其林推薦入榜」的傳言。（圖／姚舜攝）
位在台北市金山南路二段巷內、近永康商圈的〈La Cocotte by Fabien Verge〉法式餐廳，可望進入〈台北米其林指南〉榜單。（圖／La Cocotte餐廳）

台菜與酒家菜餐廳也得米其林了！繼上周公布「必比登推介」餐廳與「街頭小吃」之後，米其林總部將於明（14)日下午在台北文華東方酒店正式公布的史上第一本《台北米其林指南》摘星餐廳榜單。不少人關心是否有台菜餐廳入榜，據調查，位在台北市天母東路的〈金蓬萊〉餐廳主廚已收到米其林的發布會邀請函，此也意味著這家老字號的酒家菜與台菜餐廳，在史上第一本《2018台北米其林指南》中得到了「紅色美食聖經」的肯定。

另據調查求證，在異國餐廳部份，位在台北市新生北路二段的〈隆鮨 Sushi RYU〉壽司日本料理，以及位在北市金山南路二段近永康商圈的〈La Cocotte by Fabien Verge〉法式餐廳，主廚也都收到《台北米其林指南》發布會出席邀請函，故這兩家餐廳應確定會入榜。

據了解，已收到米其林邀函參加發布會的主廚，雖可確定會入書摘星，但這些餐廳實際能得到幾星？以及《台北米其林指南》究竟是否如外傳全台只有20家餐廳入榜摘星？則仍得等到發布會當天由米其林指南國際總監米高·艾利斯(Michael ELLIS)一一唱名公布。

位在台北天母東路的〈金蓬萊〉，為立足市場超過60年的酒家菜餐廳，該餐廳第一代經營者陳良枝曾受聘日本人開設料亭，光復後在北投開設〈蓬萊食堂〉，因用料實在、口味獨特加上經驗火候俱足，也在北投奠定了地位。

陳良枝的長子、亦即〈蓬萊食堂〉二代經營者陳芳宗，後來將餐廳遷到天母並取名〈金蓬萊〉擴大營業，因傳承父親的口味與對細節的堅持，生意依舊很好並常常客滿。如今〈金蓬萊〉已傳到第三代，2009年6月第三代料理人陳博璿將餐廳遷到台北市天母東路類似獨幢別墅的店面經營，店裝與菜色並注入新元素與新思維，生意依然很好，除家庭或上班族聚餐，不少企業也在此宴客應酬。

〈隆鮨 Sushi RYU〉料理長「阿隆師」楊永隆，曾是位在台北市中山北路巷內被江振誠盛讚的〈SASA〉壽司料理長。店內主攻無菜單套餐，分3000元與5000元兩個價位，由「阿隆師」視當天採購新鮮食材漁貨為客人配菜。由於該餐廳開幕至今未滿一年，此次入書亦打破了「餐廳要得米其林，必須營業至少一年以上」的傳言。

2009年營業的〈La Cocotte by Fabien Verge〉，主廚費比昂（Fabien Verge）出生於南法土魯斯，童年成長於西非，17歲開始學廚藝，先在土魯斯廚藝高校就讀，再進入里昂餐飲廚藝學院深造。畢業後，相繼於義大利與巴黎米其林三星法式餐廳「Le Meurice」工作。25歲那年，他決定與當時同在餐廳擔任甜點廚師的妻子管乃茵，回到台灣創業開設法式餐廳，菜色除道地，獨到的擺盤美學，使其受到食饕青睞。

(工商)

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