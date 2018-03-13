藍縣市長提名遭諷回鍋肉連線 原因在不沾鍋、坐等鐘擺？

國民黨縣市長提名都是老面孔，被譏諷“回鍋肉連線”(資料照)

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中時電子報

國民黨縣市長提名都是老面孔，被譏諷「回鍋肉連線」，前國民黨文宣部副主任賴立竹表示，只能說黨主席吳敦義選擇保守戰法，加上「不沾鍋」，說穿了，就是坐著等鐘擺效應，時間到了，2020就輪到我，但國民黨最需要是大勝，不是維持基本盤就好，可能等不到鐘擺，國民黨就陣亡了。

國民黨目前已通過12縣市的提名，除了3位連任縣長外，包括提名前市長許明財角逐新竹市長、嘉義市由前市長黃敏惠、澎湖縣長擬徵召前縣長賴峰偉，加上雲林徵召立委張麗善與台中由資深立委盧秀燕出線，都是老面孔。根據《中評社》報導，賴立竹說，吳敦義當時競選黨主席，政見主張是培養新血，這次縣市長提名理應新人輩出，結果卻沒有讓人感覺中生代接棒，只能說，吳選擇保守戰法，「回鍋肉」只是維持基本的支持度，不會看到爆發力，可能連勝選都很難。

賴說，過去吳敦義擔任國民黨秘書長，曾帶領國民黨進行組織戰，2008選舉讓國民黨翻轉，現在卻看不到組織力量，原因就是想要不沾鍋，該處理不去處理，不該處理又說了類似手不能伸入(初選）等奇怪話。說穿了，吳敦義就是看好鐘擺效應，2020換到國民黨執政，換他坐大位，但結果恐怕不是如此，關鍵還是出在吳敦義自己身上。

賴認為，國民黨永遠學不會民進黨的「團結」，為了要執政，政黨優先，個人喜好擺一邊。國民黨剛好顛倒，挑最弱的人擺在前面，縱使回鍋肉也無所謂，保守戰法，國民黨永遠不會贏。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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