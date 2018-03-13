3月13日三大報頭版要聞

2018年03月13日 07:26 中時電子報 綜合報導

@中國時報

台北高等行政法院前法官陳鴻斌因強吻、性騷擾法官助理，2016年遭職務法庭懲戒，判決免除法官職務，但陳向職務法庭提再審後，職務法庭以陳的行為輕微、已有悔意，改判不需免除職務，只需罰薪1年，3月8日婦女節當天判決出爐，引發各界譁然。

日本政府賤賣大阪國有地給「森友學園」，首相安倍晉三夫人安倍昭惠曾應邀擔任該校名譽校長，事後更傳出幕後有政客介入關說。日本財務省12日公布調查結果，承認國有地買賣審批文件中有14份遭竄改，多位閣員級政治人物及安倍昭惠的姓名被刪除。在野黨已要求傳喚財務省理財局局長佐川宣壽及安倍昭惠到國會接受詢問，並要求安倍和財務大臣麻生太郎下台以示負責。

通勤族看過來！雙北市府聯手推出「吃到飽月票」，每月只要1280元，相當於每天42元，就能在30天內無限次搭乘台北捷運、雙北公車，轉乘YouBike還可享前30分鐘免費。13日起開放預購，民眾可到捷運車站臨櫃購買，或到自動加值機設定，4月16日正式開通使用。

去年國旅人數推估為1.83億人次，是近5年來人次最少的一年。交通部長賀陳旦昨表示，國旅人數的確呈現下降趨勢，國民旅遊市場有改善空間，但他認為不應重複建置像高跟鞋教堂、透明天空步道等相似景點。

@旺報

大陸微信近日刊出大陸南沙群島渚碧礁建設現況，該島儼然已經成為一座現代化的濱海城市雛形，已具備深水港、機場、機庫、軍營和雷達、通信基礎設施等軍事建設。消息指出，由於渚碧礁是所有大陸控制的南沙島嶼中，距離掌管南海的三沙市行政中心所在地永興島最近的島嶼，正規畫成為大陸在南海的第二行政中心。

大陸正逢「兩會」期間，從5日大陸國務院總理李克強發布政府工作報告開始，到11日全國人大常委會委員長張德江報告中，官方「四提」推進房地產稅立法。浙江大學地產運營研究所所長蔡為民12日接受《旺報》專訪表示，這表明房地產稅勢必在2020年前上路，但基於房市求穩與地方施政，大陸各線城市將依自身步調推行，例如最有需求的一線城市可能會隨即響應，整體研判不會對房價出現過度震盪。

大陸在日前推出31項惠台政策，國發會主委陳美伶12日到立法院經濟委員會備詢，民進黨立委邱議瑩說，31項惠台政策是中國把台灣當一個國家，與中國同胞同等待遇。她認為雙方政府應該坐下來談具體措施，如信賴保障、人身保障、創作、投資等保障，目前兩國互信基礎薄弱，可趁機要求雙方政府坐下來談。

大陸十三屆全國人大第一次會議，今天將進入重頭戲，就是聽取「關於國務院機構改革方案」的說明，及表決全國人大法律委員會及財政經濟委員會的主任委員、副主任委員、委員人選名單的草案。據了解，在國務院組成部門中，主要涉及財經部委的整併。此外，今天還將聽取全國人大常委會副委員長李建國關於《監察法》草案的說明。

@工商時報

國際資金奔騰，外資昨（12）日回頭大買台股逾122億元，推升指數重返11,000點大關，積極搶進「高股息、低基期、高成長」股，法人看好首季仍有攻高、突破前波11,270點機會，並宣示台股今（13）日締造連200個交易日穩居「萬點」的里程碑，已無懸念。

受到農曆春假影響，整體上市櫃2月營收達2.18兆元，年減2.81％，累計前2月達5.13兆元，年增7.96％，雙雙創下歷年同期次高水準。營收五大天王由鴻海、和碩、緯創、台積電及廣達奪下，均是蘋概股天下。

國泰金控昨（12）日舉辦台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表，國泰台大產學研究團隊研究協同主持人、中央大學經濟系教授徐之強指出，本次上調台灣2018年GDP成長率至2.3％，預計有八成的機率落在1.9～3％，上調原因是歐美復甦優於預期。他指出，由於通膨增溫，預期央行最快6月會升息。

蔡政府訂定5＋2產業創新之生醫產業推動目標，力拚2025年成為我國兆元產業。目前已成功推動4個新藥、逾40個醫材進軍國際，2017年整年產值近5,000億元，接下來將設置國家藥物審查中心，加速新藥審查速度，可望仿效日本快轉，縮短新藥上市時程，衝刺2020年生醫產值達6,500億元。

(中時電子報)