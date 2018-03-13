北市府怎麼了？侯漢廷曝比吳音寧尸位素餐更嚴重的事

2018年03月13日 07:56 中時電子報 謝雅柔

台北果菜市場近期因連續休市造成菜價暴跌，北農總經理吳音寧除了遭外界批評外，更被爆出年薪250萬卻看不懂財務報表，只說「有認真在學習」。對此，新黨新思維中心主任侯漢廷指出，「比吳音寧尸位素餐更嚴重的事，是市府集體失能」。

台北果菜市場年節期間連續休市，導致菜價暴跌，北農總經理吳音寧難辭其咎，近日更被爆年薪250萬卻不會看財務報表。吳音寧繼日前被爆出接受市議員徐世勳質詢時問及「財務報表看不看得懂？」吳音寧說「我有努力在學習」，數度提及對農業有熱情，無法正面回應。前國民黨立委蔡正元在臉書貼出一段影片，內容是台北市議員陳重文正在質詢提出農業相關問題，吳音寧也不知所措。

對此，侯漢廷指出，吳音寧看不懂財務報表，表示對公司的收入、營利、資產、負債與現金流都不懂。蔬果進口大宗與縣市也搞不清楚，表示對自己公司營運的主要業務也不懂。「這些無知與無能，在去年十月就知道了不是嗎？」他說為什麼在十月就發現她的無能，卻能讓她拖到三月？為什麼現在當輿論及媒體一片撻伐，行政院長還能全力相挺？

侯漢廷認為，柯文哲、農委會、北農互相推諉卸責的同時，卻又官官相護。除了批判民進黨人士酬庸、吳音寧缺乏專業，在第一果菜批發市場上，市府根本集體失能。

此外，侯漢廷也提及，台北市政府花費三千七百萬元，進行第一果菜批發市場規劃，但卻誤算中繼市場基地面積，僅計算拍賣、分貨與零售攤位空間，竟未留貨車進出場所需的車道，將使每日進出批發市場的上百輛車通行困難，更阻礙拍賣流程與價格。侯直言，「一名總經理的無能，是包庇，而果菜市場基地面積規劃都算錯的無能，是失能」。

(中時電子報)