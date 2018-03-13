東京米其林二星中餐招牌菜 礁溪長榮鳳凰吃到飽

2018年03月13日 08:12 工商 姚舜

東京米其林二星中餐廳〈桃之木〉主廚小林武史烹製的〈口水雞〉，雞肉非常柔嫩，口味重香麻，吃起來不會很辣。（圖／姚舜攝）

〈五香浸魚〉是用鱸魚切成一口大小的條塊狀，然後高溫油炸後調味，再放在用生薑、辣椒粉、紹興酒、醬油、糖與五香粉調味的高湯中小火慢煨，即使放涼了都好吃。（圖／姚舜攝）

小林武史的炸功高明，〈紅油多春魚〉是將抱蛋的柳葉魚以攝氏60度的低溫油炸後，再淋上自製紅油醬汁，外層酥香、肉質猶保濕潤口感，非常美味。（圖／姚舜攝）

〈糖醋蓮藕〉的蓮藕係先厚切成塊拍薄粉油炸後，再與特製糖醋醬汁低溫細炸，甜酸滋味很均衡，且飄散醋香。（圖／姚舜攝）

〈紅油豬腳〉是用豬蹄前段烹製的 冷菜，豬腳先滷煮後再浸泡醬汁整晚，故非常入味，且切塊去骨後呈盤，吃起來口感清爽方便。（圖／姚舜攝）

〈醬炒牛肉苦瓜〉的充滿大豆發酵後的甘香並有微微？興酒香，甘甜中帶著微苦的苦瓜去化了濃醬的油膩。（圖／姚舜攝）

小林武史作的〈紅油麻辣麵〉，表面上看紅油汪汪地挺嚇人，入口實則香麻微辣。（圖／姚舜攝）

〈辣汁煮海螺〉是潮洲漁村的家常菜，螺肉彈Q、酒香四溢。（圖／姚舜攝）

日本人本不懂得吃鴨舌，但〈桃之木〉餐廳推出〈麻辣炒鴨舌〉後讓日本人趨之若騖，礁溪長榮鳳凰酒店自助餐檯也會供應這道菜。（圖／姚舜攝）

冷菜〈椒麻熗黃瓜〉的黃瓜條是以旺火快炒，再以生紅辣椒、山椒油、青花椒、紅花椒和醬油與醋調味，是傳統川味涼菜。（圖／姚舜攝）

用切絲紅心蘿蔔與魷魚絲涼拌的〈椒油紅心蘿蔔〉，形色味都很誘人。（圖／姚舜攝）

礁溪長榮鳳凰酒店〈桂冠〉自助餐廳即日起推出東京米其林二星〈桃之木〉中餐廳主廚小林武史（左）設計的菜式，並由長榮鳳凰酒店西餐主廚Rock吳建平（右）率團隊執行烹調。（圖／姚舜攝）

880元可以嘗到米其林二星餐廳主廚設計的中式菜餚，而且All You Can Eat吃到飽。日本東京米其林二星中餐廳〈桃之木〉主廚小林武史客座礁溪長榮鳳凰酒店，以套餐型式供應的米其林饗宴活動已經結束，但這位自2007年起即率餐廳連續10年進入〈東京米其林指南〉榜單的日本中餐名廚，卻又另外傳授了16道〈桃之木〉的名菜作法給長榮鳳凰酒店廚藝團隊，並自即日起至6月20日在館內自助餐廳〈桂冠廳〉供應，每餐期至少8道星餚菜式，6熱菜加2冷菜，與其它餐檯上的其它菜式一樣，通通由廚師在Show Kitchen現炒現做，也通通可以吃到飽。

小林武史2005年創業，2007年他主持的〈桃之木〉即獲米其林一星，2015年〈桃之木〉晉升二星餐廳至今。〈2018東京米其林指南〉中，沒有三星的中華料理餐廳，全東京的二星級中華料理餐廳只有二家，〈桃之木〉是其中之一。

為了解「日本廚師烹調中菜是什麼味道?」，更想知道曾師承「新派粵菜」名廚周中的小林武史鍋鏟功夫，記者跑了一趟礁溪試了小林武史的菜，心得是，這位日本中餐大廚作的中菜，確有兩把刷子。

小林武史對中餐的了解究竟到什麼程度？不妨聽聽他對不同菜系的炒鍋差異的析。他說，粵菜的炒鍋大如盆，翻炒菜餚的難度高，必須要靠鍋產輔助的時候多。而京菜的單柄炒鍋較易拿，翻炒菜餚時較順手，但技巧也多。訪問時我看了他的的兩隻手臂，上面布滿了熱油燙的疤，想當然爾，這是他今天在日本中菜廚 界建立地位留下的印記。

小林武史在上個世紀90年代花了不少時間去香港跟名廚習藝與交流，而他涉獵學習的菜系橫跨粵菜、滬菜、川菜，以及中國漁村家常菜。而他無論烹調什麼菜，共通的特色是：1.口味清爽淡雅，2.可以明顯嘗出食材本味，以及3.菜餚表現重點依序是「先香、再色，後味」。

小林武史說，他自己是紅酒老饕，所以他設計的菜餚會考慮是否「適合配酒」。另外，為了讓客人吃出食材原味，他做菜時不喜歡用麻油、大蒜等味道較重的辛香料。而且他用的炸油都很乾淨，好讓食材自然出香。

小林武史會自製臘肉，不過他覺得蒜苗味道太重，所以他改用A菜與臘肉合炒，吃在嘴裡，臘肉的鹹香鮮特別明顯。另外，他覺得宜蘭三星蔥「有甜度但香氣不足」，所以他仍堅持採用日本的長蔥入饌。

除了「炒」功純熟，小林武史的「炸」功亦頗高明。例如用紅油提味的〈紅油多春魚〉，這用台灣柳葉魚炸製的菜餚，不只皮酥肉嫩，且保持濕潤度，同時魚腹肉並都是魚卵，故吃來極香。又如形以〈無錫脆鱔〉的〈上海脆鰻〉，前者是先炸熟再用高溫熱油二次炸使脆，小林武史炸鰻則是「慢炸」，且反覆炸10次，每次接觸熱油只約10秒鐘，成菜後也是皮酥肉嫩且內裡濕潤。

〈五香浸魚〉也展現炸功，小林武史將鱸魚調味後切成一口大小的條塊狀，先以攝氏150度高溫油炸至表面金黃，再輕炒調味後以細火將魚肉浸在醬汁中用小火慢慢煨燉，成菜後魚肉不乾不柴且入口濕潤入味，非常美味。

小林武史教作並在礁溪長榮鳳凰酒店〈桂冠廳〉自助餐廳出菜的菜餚還有〈醬炒牛肉苦瓜〉、〈十三香排骨〉、〈口水雞〉、〈紅油豬腳〉、〈乾炒茄子〉、〈麻辣炒鴨舌〉與〈紅油麻辣麵〉，以及鎮店名菜〈鎮江黑豚豬肉〉，涼菜則有〈椒麻雙雲耳〉、〈椒油紅心蘿蔔〉、〈麻香熗黃瓜〉等，每道菜式都很美味。「師父領進門」後，飯店廚藝團隊是否能原版忠實傳遞星餚佳味，有待食客檢驗。

(工商)