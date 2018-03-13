陸機構調整 銀監會、保監會將整合

大陸國務院今公布國務院機構改革方案的議案，金融一行兩會確定整併。(陳君碩攝)

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旺報
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大陸將整合銀、保監會。根據國務院機構改革方案的議案，中國銀、保監會將整合組建中國銀行保險監督管理委員會，作為國務院直屬事業單位，不再保留銀、保監會。

大陸金融領域俗稱「一行三會」的中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會，在今日公布的國務院機構改革方案中，確定銀監會和保監會合併組建「中國銀行保險監督管理委員會」，職責劃入中國人民銀行。

根據今日發布的國務院機構改革文件，提及組建中國銀行保險監督管理委員會。

內容指出，金融是現代經濟的核心，必須高度重視防控金融風險，保障國家金融安全，為深化金融監管體制改革，解決現行體制存在的監管職責不清晰，交叉監管和監管空白等問題，強化綜合監管，優化監管資源配置，更好統籌系統重要性金融機構監管，逐步建立符合現代金融特點，統籌協調監管，有力有效的現代金融監管框架，守住不發生系統性金融風險的底線。

方案提出，將中國銀行業監督管理委員會和中國保險監督管理委員會的職責整合，組建中國銀行保線監督管理委員會，作為國務院直屬事業單位，其主要職責是，依照法律法規統一監督管理銀行業和保險業，維護銀行業和保險業合法，穩健運行，防範和化解金融風險，保護金融消費者合法權益，維護金融穩定。

文件指出，將中國銀行業監督管理委員會合中國保險監督管理委員會擬定銀行業，保險業重要法律法規草案和審慎監管基本制度的職責划入中國人民銀行。並「不再保留中國銀行業監督管理委員會，中國保險監督管理委員會」。

(旺報)

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