川普以國安為由禁止 博通3兆收購高通案

美國晶片大廠高通的併購案，在股東大會前被川普硬生生擋下。（圖/美聯社）

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中時電子報
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據英國金融時報（Financial Times）報導，美國總統川普（Donald Trump）以國家安全為理由，今天發布行政命令禁止博通公司（Broadcom）以1,170億美元（約3兆4257億台幣）併購晶片大廠高通（Qualcomm），此併購案目前正由美財政部進行調查。川普此舉，是繼先前禁止通訊商AT&T與Verizon販售華為手機後，又一次以「國家安全」為由，對通訊晶片產業伸手干預，外界認為，此舉恐與英特爾（Intel）有意收購高通有關。

但這項併購提案一波三折，以美國財政部為首的美國外來投資審查委員會（CFIUS）認為本提案對美國國家安全造成影響。

博通執行長陳福陽（圖前方）前往白宮會見川普（圖後）。（圖/美聯社）

川普基於可能危害「國家安全」的理由，讓博通收購高通的希望破滅。（圖/路透社）

博通反駁指出，該公司大多數員工和投資者都在美國，且多數高管持有美國公民身份；該公司正在將其總部遷到加州聖荷西，搬遷預計在4月3日前完成。

成立於美國加州、後被新加坡安華科技（Avago Technologies）收購的博通，現任執行長是馬來西亞華人陳福陽（Hock E. Tan），目前註冊於新加坡。博通與華為、聯想都是多年夥伴，川普認為，有可靠的證據指出，一旦博通併購高通之後，會對美國國家安全產生莫大威脅，並傷害相關領域的美資企業利益，才讓此聯邦政府出手阻擋此一重要併購案。

然而，正因為高通在下一代5G系統的競爭中，是陸廠華為最大的對手，也讓美國政府格外重視高通下一步的去向。川普出手阻擋了博通收購，下一個買家是否是英特爾、或有其他黑馬出現，似乎也讓全球科技業屏息以待。

(中時電子報)

文章來源：Trump blocks Broadcom’s $142bn bid for Qualcomm

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