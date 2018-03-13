影》川普接見太空人 新科MVP度過糟糕時刻

川普接見太空人，讚揚新科美聯MVP艾爾圖維(中)。(美聯社)

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中時電子報

太空人「小巨人」艾爾圖維(Jose Altuve)即便已貴為MVP，身高不高這件事，仍常被拿來消遣，艾爾圖維今(13日)跟太空人一同到白宮，接受總統川普(Donald Trump)召見，川普沒忘記讚賞這名新科美聯MVP，卻當眾調侃艾爾圖維的身高，「他(艾爾圖維)比我想像中還高。」

太空人作為上季世界大賽冠軍，按照往例進白宮接受總統表揚，幾乎全隊都西裝筆挺現身，僅柯瑞亞(Carlos Correa)、傑爾斯(Ken Giles)和貝爾川(Carlos Beltran)缺席。川普致詞時，一個個唱名表揚球員，點名到艾爾圖維時，跟不少人一樣，拿他的身高作文章。

「誰能忘記讓人驚豔的艾爾圖維？」川普喊出艾爾圖維的名字後，現場歡呼聲跟掌聲此起彼落，川普轉過頭跟艾爾圖維握手，拍拍他肩膀，大聲的說「他比我想像中還高」，接著還膝蓋微彎，朝他腳下看了一眼。聽到川普這麼說，有些人笑了出來。

艾爾圖維沒顯露不悅，選擇笑容以對。不過，《Sportingnews》記者佛斯特(Jason Foster)卻發現，艾爾圖維站在川普後方，臉色並不好看，「看起來像寧可去其他地方，也不想來白宮。」更糟的是，川普致詞完後，一一跟球員、教練們握手致意，但卻跳過艾爾圖維。

《雅虎體育》記者西維克(Chris Cwik)直言，這次進白宮，讓艾爾圖維度過很糟糕的時刻，尤其當明白艾爾圖維未必得出席時，更替他抱不平，「艾爾圖維是球隊門面，又是美聯MVP，他如果缺席會格外受關注，也更需要合理的解釋。」西維克說。

倘若艾爾圖維缺席，會發生什麼事？西維克舉例，像勇士球星柯瑞(Stephen Curry)公然宣告他不會去白宮，川普索性直接取消接見，引來眾球星撻伐，「小皇帝」詹姆斯(Lebron James)更批評川普根本是個廢物(bum)。

(中時電子報)

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