搶人才台灣若輸 大學校長：將有可怕連鎖效應

兩岸搶人才大戰已開打，台灣再拿不出對策，高教人才出走將成潮流。圖為台大校園。（資料照片 鄭任南攝）

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中時電子報
/綜合報導

惠台31措施出台後，教育部釋出訊息，要對高教人員登陸祭出規範，禁止從事專案或專職研究。但有大學校長認為，對岸捧錢搶人才，兩岸已展開搶人大戰，台灣若輸這一局，後果不堪設想。據了解，福建一所學校挖人，年薪比台灣高，除科研經費，另提供400萬元生活起居費用，手筆之大令人咋舌。

聯合報報導，教育部長潘文忠昨被問到惠台31措施表示，國內大學教師以專案或專職方式，參與大陸國家重點研發計畫屬違法。此說法一出，兩岸爭奪人才的競逐，已漸露劍技弩張之勢。

對岸提供優渥待遇搶人，其實未必想去就能去。實踐大學校長陳振貴表示，大陸延攬人才，偏好「海歸派」，且很敢開條件，一名教授年近60歲，被福建一所學校挖角，薪資比在台灣高，另有科研經費，甚至給予近400萬台幣供生活起居。

一位在北京大學及閩江學院開課的教授透露，一所普通大學教授年薪至少台幣150萬，不過高薪相對學術成果壓力也大，得努力在國際期刊發表論文，有些教授甚至被延攬專心產出論文，進而擠壓台灣能見度。

陳振貴提醒政府擬定對策，和對方坐下來談，同時砸重金結合產官學界資源，吸引台商及學者鮭魚返台。交大校長張懋中也說，政府缺乏主動攻擊精神，「不能老是被挨著打」。

陳振貴認為，兩岸人才大戰已然開打，台灣如果輸了，後果將不堪設想，未來怕會產生連鎖效應，吸納走高教人才。

(中時電子報)

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