玉井公墓大火 消防水箱車慘被燒到剩骨架

南市消防局玉井分隊一輛水箱車滅火時因火勢延燒猛烈，點燃車輛旁雜草造成火燒車，消防員及時逃離僅車輛燒毀。（莊曜聰翻攝）

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台南市玉井區第一公墓12日下午傳出火警，南市消防局據報派員前往灌救，但因風勢大助長火勢蔓延，加上公墓位處半山腰，山區地形高地落差大，玉井消防分隊1輛水箱車來不及撤離，被快速延燒的火勢波及，被燒得僅存車架，所幸並無人員傷亡。

這起發生在玉井區玉田里的公墓火警發生在昨日下午3點，消防局接獲民眾報案後，先派遣玉井消防分隊出勤，分隊出動2車5人趕赴現場，到場後發現枯木雜草遇火燃燒猛烈，延燒面積擴大，消防局再派遣楠西、南化、左鎮等分隊6車12人前往支援。

火勢延燒面積近10公頃，消防隊員在2個小時內將其控制並撲滅，但玉井分隊1輛購入配置約2年時間的小型雙艙式水箱車，卻遭到大火波及造成火燒車，消防員趕緊逃離，車子慘被燒得僅剩骨架。

南市消防局第二大隊大隊長陳博文表示，火警現場因山坡道路狹窄、地點偏僻，加上山區久未降雨，火勢一發不可收拾，火苗飛竄點燃水箱車附近雜草才導致這起火燒車意外。

消防局派遣搶救科及車保廠人員前往調查，當時灌救時人力有限，由水箱車駕駛兼任瞄子手，因火勢蔓延引燃附近雜草，加上位於半山腰上，地形高低落差大，車輛遭困住無法行駛，來不及撤離所致，日後將持續要求落實現場安全管理制度。

(中時)

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