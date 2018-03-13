國際變性選美大賽落幕 泰國Angelababy奪亞軍

2018年03月13日 09:06 中時電子報 李靖棠

據越南新聞網（Vietnam news）報導，年度國際變性皇后（Miss International Queen 2018）選美大賽於前日（3/11）在泰國芭達雅（Pattaya）落幕，在來自世界各國共30位變性佳麗競爭下，最終的后冠由來自越南、26歲的流行歌手香江（Hương Giang）奪下；而亞軍則由被封為泰國版「Angelababy」的網紅演員Yoshi Rinrada拿下，第三名則是來自澳洲的賈桂琳。

奪下后冠的香江，是越南當紅的流行歌手，因在2012年越南歌唱大賽（Vietnam Idol 2012）上闖入決賽四強，而在當地聲名大噪。在賽場上以一曲「Hush Hush」，利用甜美聲線與精湛舞蹈征服不少粉絲的心。能說一口流利英文的她，在問答環節被問到自己的價值觀時，香江自信地表示，雖然自己的出生與現在長得不一樣，但她始終沒有放棄，並每一天都不斷地讓自己成長與強大，如今站在舞台上，她以能代表越南感到驕傲。

選秀比賽出身、現年26歲的越南歌手香江，成為2018國際變性選美皇后。（圖/路透社）

而被華文媒體封為「泰版Angelababy」的Yoshi Rinrada，本就是泰國與華語圈的網紅演員，在去年奪下「蒂芬妮小姐大賽」（Miss Tiffany's Universe）后冠後，再次於家鄉出賽，自然是媒體的關注嬌點。雖未能奪下后冠，但她仍是會場中最耀眼的一顆星。

被稱為泰版Angelababy的Yoshi Rinrada，繼蒂芬妮小姐大賽奪冠後，又在國際大賽拿下第二名。（圖/路透社）

🌊 Rinrada Thurapan（@yoshirinrada）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 7 日 8:20 下午 張貼

ฉีกยิ้มสดใส good morning 💕❤️ Rinrada Thurapan（@yoshirinrada）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 5 日 5:59 下午 張貼

ขอบคุณชุดเดรสสวยๆจาก @bchurunway นะคะ 🙏🏻❤️ Rinrada Thurapan（@yoshirinrada）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 12 日 4:09 上午 張貼

從2004年開始、年度國際變性皇后選美大賽固定在芭達雅舉辦，廣邀全球年滿18-36歲、出生性別為男性的跨性別者參加，主場的泰國代表，則由著名的「蒂芬妮小姐大賽」后冠代表出賽。主辦方提供奪下后冠的佳麗豐厚獎品，包含1.25萬美元（約36.6萬台幣）獎金、一棟芭達雅豪華公寓一年使用權等。未來香江的任務之一，就是協助更多的變性者，融入且讓社會接受度更高。

(中時電子報)