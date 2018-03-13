台南公寓驚傳兇殺案 男子身中數刀倒臥血泊

2018年03月13日 09:15 中時 莊曜聰

警方以車號追人，清晨5點多在中西區找到涉嫌行凶的2人。(莊曜聰翻攝)

台南市永康區六合路一處出租套房凌晨驚傳凶殺案，警方清晨以車追人找到2名男子正偵訊中。（莊曜聰翻攝）

台南市永康區六合路上一棟出租公寓13日凌晨傳出兇殺命案，1名男子被發現渾身是血倒臥套房中，身上有明顯刀傷，消防人員緊急將人送醫，但最後仍傷重不治，警方據報立即封鎖現場進行採證，並根據目擊者證詞追查可疑車輛，凌晨5點多在中西區民生路及西門路口攔截到該部轎車，將車上兩名男子帶回分局釐清案情。

據了解，凌晨3點多六合路這處公寓傳出爭吵聲音，被吵醒的鄰居發現有2名男子開著轎車揚長而去，住在套房內的劉姓男子則被返家的女友發現他倒臥地上，渾身是血，已沒了生命跡象。

警方調查，死者是25歲的劉姓男子，他與女友租房在六合路上的這間公寓3樓，凌晨女友回家時發現劉男身上中刀，渾身是血，劉男的轎車也不見蹤影，她趕緊報警，救護人員趕往現場，將人送往永康奇美醫院急救，搶救後仍傷重不治，警方封鎖現場並通報警網攔截根據劉男女友提供車號追車，保安大隊員警在清晨5點多在中西區攔截到該部轎車，將車上2人帶回警局偵訊。

車上其中一名22歲的陳姓男子是死者友人，他供稱是因為財務糾紛，受朋友所託前往找死者談判，雙方一言不合才起衝突，他隨手拿起水果刀往死者身上刺，行凶後就直接離開，警方對陳男供詞持保留態度，正循線追查唆使者釐清案情。

(中時)