台南公寓驚傳兇殺案 男子身中數刀倒臥血泊

劉姓男子遭人持刀刺殺身亡，倒臥租屋處。(莊曜聰翻攝)

友善列印
中時
警方以車號追人，清晨5點多在中西區找到涉嫌行凶的2人。(莊曜聰翻攝)
台南市永康區六合路一處出租套房凌晨驚傳凶殺案，警方清晨以車追人找到2名男子正偵訊中。（莊曜聰翻攝）

台南市永康區六合路上一棟出租公寓13日凌晨傳出兇殺命案，1名男子被發現渾身是血倒臥套房中，身上有明顯刀傷，消防人員緊急將人送醫，但最後仍傷重不治，警方據報立即封鎖現場進行採證，並根據目擊者證詞追查可疑車輛，凌晨5點多在中西區民生路及西門路口攔截到該部轎車，將車上兩名男子帶回分局釐清案情。

據了解，凌晨3點多六合路這處公寓傳出爭吵聲音，被吵醒的鄰居發現有2名男子開著轎車揚長而去，住在套房內的劉姓男子則被返家的女友發現他倒臥地上，渾身是血，已沒了生命跡象。

警方調查，死者是25歲的劉姓男子，他與女友租房在六合路上的這間公寓3樓，凌晨女友回家時發現劉男身上中刀，渾身是血，劉男的轎車也不見蹤影，她趕緊報警，救護人員趕往現場，將人送往永康奇美醫院急救，搶救後仍傷重不治，警方封鎖現場並通報警網攔截根據劉男女友提供車號追車，保安大隊員警在清晨5點多在中西區攔截到該部轎車，將車上2人帶回警局偵訊。

車上其中一名22歲的陳姓男子是死者友人，他供稱是因為財務糾紛，受朋友所託前往找死者談判，雙方一言不合才起衝突，他隨手拿起水果刀往死者身上刺，行凶後就直接離開，警方對陳男供詞持保留態度，正循線追查唆使者釐清案情。

(中時)

董仔LINE滿滿約砲對話 董娘怒告7… 警告誡勿「黑白來」 少年暗夜偷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。