警告誡勿「黑白來」 少年暗夜偷車被逮汗顏

2018年03月13日 09:20 中時 盧金足

台中市警察局第六分局協和派出所員警凌晨執行巡邏勤務，見1男子在外遊蕩舉止怪異，且不斷東張西望，員警深覺有異，便上前盤查，對談中，男子說話吱吱唔唔、自相矛盾，額頭也不斷冒出冷汗，因當下查無不法情事，員警告誡並抄記男子資料後即讓其離去，沒想到就在晚間有民眾報案機車失竊，一經調查就是當時盤查之男子，警方依盤查登記的資料找到該名男子後依竊盜罪嫌送辦。

協和所所長周宜禾、警員鄭亞恩、廖正文於夜間加強巡邏防竊，當3人駕車行至西屯區台灣大道與中工二路口時，遠遠就見空無一人的街上突然有一人從巷弄中竄出，而騎乘機車之男子還不斷朝路旁停放的機車打量，似乎在找尋偷竊目標，所長周宜禾見狀深知有異，便帶領員警追上前去將人攔下。

18歲李姓男子被警方攔下後便冷汗不止，還從口袋中拿出手帕擦拭，且談話過程中雙手不停發抖，而當警方詢問其工作時，李男隨口回答在附近超商工作，遭員警拆穿從未見過他，但因查證過程中未發現李男有不法情事，所以抄下身分與聯絡資料後讓他離去。

李男要離開時，員警勸其趕緊回家休息，並告誡如果在路上「黑白來」，一定會找上他，沒想到李男聽到員警這番話後，嚇得將手帕掉落在地，頭也不回的快速離去。

沒想到同日接獲報案，該路口附近有機車被偷，員警循線追查詢問李男，李男見東窗事發坦承犯案，並表示「本以為已躲過員警的盤問，沒想到最後還是栽在警方的手裡。」

(中時)