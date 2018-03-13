日本賤賣國有地案 竄改公文中曾有安倍與麻生之名

日本首相安倍晉三近期受到國土賤賣等醜聞，重創其聲望與形象。（圖/路透社）

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《朝日新聞》報導，有關日本政府賤賣大阪國有地給「森友學園」一案，被竄改的特例審批的文件中，也有日本首相安倍晉三和財務大臣麻生太郎的名字。

文件中曾提及有關推動修憲組織「日本會議」及森友學園方面的關係，但竄改的文件後，相關內容已被刪除。

原件中紹介森友學園理事長籠池泰典如果名片上寫的，是「日本會議大阪代表兼營運委員」。除了介紹日本會議大阪支部與日本會議的關係外，還提及與日本會議相關的「日本會議國會議員懇談會」的副會長是安倍，特別顧問是麻生。

「參考」資料中還記載，前文部科學大臣中山成彬、前經濟產業大臣平沼赳夫、日本維新會女性局3位眾議員，以及安倍首相夫人安倍昭惠曾到森友學園演講、視察，但這些相關內容也被刪除。

負責森友學園賣地案的財務省近畿財務局男職員7日在神戶的家中自殺，警方指出他還留下遺書。《讀賣新聞》報導，這位男職員的親屬12日受訪時透露，他去年夏天時就曾抱怨過工作說:「常識都被破壞了」。

他的親屬表示，包含與森友學園談賣地案的2016年在內的那幾年，他一直任職於負責賣國有地等的管財部門。他在約30年的工作中，從來沒有吐露過苦水，但去年8月和他通電話時，他曾提及長時間加班導致身心狀況不佳。

他還說:「原以為可以調到其他部門，所以很認真工作，但最後沒能調成，真是遺憾！」去年底一度停職的他還曾傳電郵給親屬說: 「本來打算年初回去上班，但身心狀況仍無法跟上心中所想。」

(中時)

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