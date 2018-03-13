府設鐵欄杆保護誰？ 孫大千：民心才是最堅固的圍牆

強化維安，總統府將設鐵製欄杆。(本報系資料照)

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中時電子報
/綜合報導

去年8月，總統府西大門遭民眾攜械闖入、砍傷衛兵，總統府昨天宣布，為了強化安全防護，將參考美國白宮設置鐵欄杆。前立委孫大千今天在臉書發文問蔡總統，這一道圍牆，是為了保護自己還是衛兵？把責任推到衛兵身上，不會覺得很丟臉嗎？他並說「你始終都不明白，其實，民心才是總統府最堅固的圍牆！」

總統府發言人黃重諺昨表示，考量總統府周邊路幅狹窄，防衛縱深也不足，為強化維安憲兵的反應時間以及增強總統府安全防護能力，防範類似去年8月統派暴徒襲擊憲兵的不幸事件再度發生，國安單位建議參考美國白宮等多國元首的辦公處所，在兼顧人員警備維安跟重要歷史建物的保護之下，設置鐵製欄杆。

對此，孫大千指出，總統府歷經了兩蔣時代的內憂外患，歷經了阿扁總統的百萬圍城，也歷經了馬英九總統的三月學運，始終以開放空間的型式面對人民。「為什麼你卻沒有這樣的擔當和勇氣？你難道忘記了，你曾經自許要做一位最會溝通的總統了嗎？」

孫大千說，總統府外面的這一道圍牆，代表了蔡的恐懼，代表了民進黨的失敗，代表了政府的無能，更代表了台灣民主的恥辱。這樣的規劃，反映出蔡對於自己能力的懷疑，反映出她對於執政團隊的懷疑，更反映出她對於台灣人民民主素養的懷疑。「蔡英文總統，我想你始終都不明白，其實，民心才是總統府最堅固的圍牆！」

(中時電子報)

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