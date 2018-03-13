內戰開打？退役中將組台灣軍政府 設四大軍區對幹民政府

2018年03月13日 09:33 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

懸掛「2018台灣民政府執政年」布條的台灣民政府，1月初在南投草屯市區大遊行。（楊樹煌攝）

因不滿蔡政府遲不取締「台灣民政府」，退役陸軍第六軍團副指揮官中將高安國，2月28日在中正紀念堂成立「中華民國台灣軍政府」，宣稱要對抗民政府，進一步把台灣本外島劃分為台北、台中、台南、台東四大軍管部。

高安國表示，軍政府成立宗旨是要喚醒社會大眾對「中華民國主權」、「反台獨」的重視。高安國是中將退役，曾任陸軍第六軍團副司令、花東防衛司令部司令官、陸軍總司令辦公室主任等職。

《中評社》報導，軍政府以退休軍公教為主，透過軍公教警消學長、學弟介紹進入群組，即所宣稱的台北、台中、台南、台中軍管部。高安國透露，每個群組約有230至280人。

高安國昨表示，台灣民政府長期來發行自有車牌和護照，不把中華民國主權放在眼裡，並未向主管機關登記相關社團，蔡政府一昧放縱、放水，視而不見，他們成立軍政府將對抗民政府，以正視聽。

高安國所規劃的組織，台北軍管部轄下台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹、苗栗等七大師管區；台中軍管部轄下台中、彰化、雲林、南投師管區；台南軍管部轄下嘉義、台南、高雄及屏東四個軍管區；台東軍管部則有花蓮及台東兩個師管部，每個師管區至少編組一維和部隊；另外在外島部分軍政府秘書處則直接管理澎湖、金門及馬祖師管區。

(中時電子報)