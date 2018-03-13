31項惠台措施在台影響力多大？蔡金樹：2因素成關鍵

南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹。(資料照,陳君碩攝)

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中時電子報

大陸國台辦在228當天宣布共31項惠臺政策的《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，主要內容包含，將給予台資企業與個人多種與大陸同等的優惠和待遇。對此，南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹指出，須觀察蔡政府態度及台灣社會輿論走勢，他預料這兩項因素將影響31項惠台措施之後在台灣產生的影響力深淺。

大陸所提惠台31項措施，有12項措施涉及加快給予台資企業與大陸企業同等待遇，另外還有19項措施涉及逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。國發會主委陳美伶昨被問及此事時，她說相信在政府加強攬才、留才及改善投資環境下，大陸惠台措施對台衝擊不會太大。

對此，蔡金樹接受中評社訪問時表示，這次的31項惠台措施部分具有落實服貿用意，讓台灣基層能夠受惠並享有「國民等同待遇」。相關措施基本上都是針對民間、台灣中小企業，也就是以前的「三中一青」跟「一代一線」。

蔡金樹說蔡政府態度、台灣社會輿論走勢，這兩項因素將影響31項惠台措施之後在台灣產生的影響力深淺。他說必須觀察蔡政府是否會提出政策限縮因應，或有其他卡關之舉。

蔡金樹認為，台灣應好好用心研究31項惠台措施對兩岸民間交流所產生的實質影響力，試圖建立兩岸政治互信基礎，對兩岸人民往來交融才有利。「台灣應把惠台措施視為兩岸關係穩定發展觀察點」。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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