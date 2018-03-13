美直接與北韓對話 北京為籌碼漸失焦慮

2018年03月13日 09:33 中時電子報 楊幼蘭

就在朝鮮半島緊張情勢高張之際，原本僵持不下的美國與北韓突然展現會談意願。北京雖然對雙方願意會談表示歡迎，但也存在焦慮。

日經中文網12日指出，北京擔心，如果美國與北韓對話越過中國獲得進展，原本可在中美經濟摩擦中發揮作用，但為數不多的交易籌碼「北韓牌」有可能失靈。無論如何，北京仍打算積極參與今後推動朝鮮半島局勢穩定的進程。

中國外交部發言人耿爽在3月9日的記者會上，對美朝將直接對話「表示歡迎」。他並強調，中國是「半島近鄰和半島問題重要當事方」，在祝願南北對話和美朝對話取得進展的同時，表明「中方也將繼續為此發揮積極作用」。

北京希望透過對話，來解決北韓的核試和飛彈問題，先前一直呼籲美國與北韓對話。不過，前提是以中國為中間人。事實上，中國曾轉告北韓，如果平壤放棄核武，美國不打算顛覆金正恩政權，敦促北韓接受對話。

然而，北韓把可能面臨加強制裁的憤怒矛頭對準北京，雙方目前的溝通管道並不暢通。相對的，韓國積極利用平昌冬奧，促成一旦實現，將成為史上第一次的美朝峰會。

有關人士透露，去年11月，身為中國國家主席習近平特使，赴北韓訪問的中共中央對外聯絡部部長宋濤未能見到金正恩。此外，出任朝鮮半島事務特別代表已有半年的外交部副部長孔鉉佑至今仍未訪問北韓，據說是由於仍未與北韓確定條件。孔鉉佑1月曾表示，其間原因非常複雜。

北京擔憂的是對中美關係的影響，先前中方一直將國際課題上的合作視為中美談判的交易籌碼。

然而，倡導美國優先的川普宣佈退出在中美主導的「巴黎協定」，同時暗示將撕毀中國提供協助的伊朗核協議。要是北京在平壤問題上的主導權下降，有可能喪失在中美貿易談判中的籌碼。

中國商務部9日表示，對於川普決定啟動的鋼鐵等進口限制，「中方將採取有力措施，堅決維護自身正當權益」。然而，要是發展為貿易戰，中國經濟也將受到打擊，因此北京並不希望陷入嚴重對立。中國外交相關人士表示，今後可能不得不在經濟上作出象徵性讓步。

(中時電子報)