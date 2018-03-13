反駁詐騙影響台免簽 歐盟代表：不會實行連坐法

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近來台灣跨國電信詐騙橫行歐洲，讓不少人擔憂可能因此影響歐洲對我免簽待遇。歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）表示，她對此說法感到驚訝，歐盟不可能因個人犯罪而對台灣實行連坐法（collective punishment）。

去年多起兩岸電信詐騙案件分別在西班牙等地發生，外交部一位退休大使即投書媒體指出，在少了兩岸「外交休兵」帶來的紅利下，近來境外從事詐騙情況屢見不鮮，他擔憂中共會藉此向申根國家施壓，取消我國民的免簽待遇。而政府也已就境外詐騙行為加重刑責。

對於上述說法，馬澤璉表示，歐盟絕對不會因台灣一些人的犯罪而對台灣咎責，「這絕對不會發生」，歐盟相信任何人要為自己的行為負責。

馬澤璉強調，歐洲國家會根據他們的法律程序及手段來處理犯罪，但絕對不會因台灣人犯罪而將矛頭指向台灣。

馬澤璉說，「我們不相信連坐法」，若歐盟要求台灣為這些人犯罪負責，坦白講，這就是一種「連坐法」。這完全不可預見，而且「她會非常驚訝竟然有人如此認為歐盟會這麼做」。

截至目前公開訊息，台灣人在歐洲涉及跨國電信詐騙的區域包含希臘、西班牙、波蘭、土耳其、斯洛伐克、克羅埃西亞等地，並遭到當地警方逮捕。

(中時)

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