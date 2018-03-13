影》求職變難？ 韓國發表人工智慧面試系統

2018年03月13日 09:45 中時電子報 喻華德

據韓國《中央日報》12日報導，專門開發建築設計軟體的Midas IT公司，於7日在首爾良才洞「The-K酒店」公開，以「inAIR」人工智慧求職系統完成了包括第一輪面試在內的履歷篩選、人品與職業適性測試等面試流程。

온라인 AI면접_inAIR

「如果一個十年未見的朋友突然打來電話，說自己之前做生意很成功，後來生意出現問題，現在做保險並要求你購買一份價格非常昂貴的保險商品，你會怎麽回答他？」

人工智慧(AI)面試官給出的問題非常刁鑽，往往超出求職者的預期。求職者必須在思考時間內(30秒)想出一個最佳答案，並在回答時間內(60秒)給出回答。從一開始簡單的自傳、優缺點等問題到應對各種突發情況的場景問答，然後還給出特定的人物照片，要求求職者對照片中人物的情緒進行描述，並列舉了吃驚、悲傷、憤怒、輕蔑、恐怖、高興等示例，此外還有簡單的網路遊戲試題。inAIR可以對求職者的面部肌肉、聲音乃至腦電波進行分析。

inAIR AI面試系統包含智力測驗。(圖/Midas IT)

面試過程中，人工智慧會鎖定求職者面部68個關鍵點，分析求職者的面部表情和肌肉動作，並會分析求職者聲音的高低、是否發抖和說話速度，識別求職者經常使用的詞語，感應出求職者的心跳、脈搏數和臉色變化。同時，人工智慧還會將求職者的腦部分為六個部位進行腦電波分析。Midas IT公司代表李炯宇(音)表示「這一產品旨在利用腦神經科學和生物學知識，對各公司需要的人才進行多方面評估和選拔」。

inAIR人工智慧面試系統。（圖/Midas IT)

此後，人工智慧可以對求職者各方面的能力做出評價，並提供綜合評估，將評估建議書提交給人資主管。

人工智慧在韓國國內求職市場正迅速嶄露頭角。從篩選履歷、自傳，到分析求職者的人品和職業性格，再到面試過程中的「幕後面試官」，人工智慧都在發揮重要作用。今年1月SK C&C公司就曾用人工智慧「Aibril」對應徵SK海力士公司的求職者履歷進行了篩選。樂天集團也表示，公司計劃在今年上半年的新員工公開求職工作中引進人工智慧技術(履歷篩選)。

inAIR人工智慧面試系統。（圖/Midas IT)

人工智慧求職系統的最大優點在於它可以防止求職過程受到人類主觀因素的影響。

不願公開姓名的一位公司人資主管表示「最近接連爆出求職過程中的人資腐敗問題，這也提高了人們對人工智慧求職系統的關注度」，「希望人工智慧可以增強大家對求職系統的信任度」。對於企業來說，人工智慧求職系統具有效率高且成本低的優點，也頗有魅力。人工智慧分析一份自傳僅需3秒鍾，只要8個小時就能分析完1萬名求職者的自傳，而相同的工作量需要10名人資職員按照一天8小時的工作時間工作七天才能做完。

當然，它的副作用也頗為令人擔憂。人工智慧只能根據已知的數據進行分析，完全不考慮求職者的未來潛力。而且，求職者對於面試過程中必須面對電腦而不是人類面試官回答問題的方式也感到頗為抗拒，不少求職者反應這種面試方式導致自己在面試過程中無法緊張起來，感到頗為不適。因此，大部分已經引進人工智慧求職系統的企業都還沒有完全取消人資的職務。

Incruit公司代表徐英美表示「最能夠判斷出求職者人品和潛力的還是人類自己」，「可以利用人工求職系統客觀高效的優點，在最後的錄用過程中進行參考」。

(中時電子報)