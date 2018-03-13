沒蓋捷運三鶯線？葉元之嗆：請張志豪退選

參選新北市議員的前市府發言人葉元之怒嗆張志豪三鶯線未動工說，表示若動工張退選，沒動工他則會吞下手中的捷運螺栓。（陳俊雄攝）

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立法委員蘇巧慧、民進黨前發言人張志豪連日發表「三鶯線假動工」的不實言論，新北市議員參選人葉元之、江怡臻，今日上午至蘇巧慧服務處，邀請蘇巧慧至三鶯線的工地看一看施工情形，希望蘇巧慧不要再睜眼說瞎話。葉元之也隔空嗆張志豪，若三鶯線沒動工，他願意把螺栓吞掉；但若三鶯線有動工，請張志豪退選。

葉元之表示，民進黨總是抹黑三鶯線在內的三環三線沒有動工，但實際上三鶯線已完成許多墩柱和帽梁，也在做大梁。他和江怡臻出身新北市政府，實在看不慣民進黨刻意誤導社會大眾，因此今天特地到蘇巧慧的服務處，邀請蘇到三鶯線看看，到底三鶯線有沒有動工。

外傳蘇貞昌可能投入新北市長選舉，葉元之說，蘇巧慧對新北市的建設這麼不了解，會影響外界對蘇貞昌選市長的觀感，希望蘇巧慧多做功課，以免影響蘇貞昌的選情。

葉元之也隔空嗆張志豪，若三鶯線沒動工，他願意把螺栓吞掉；但若三鶯線有動工，請張志豪退選！

江怡臻則表示，只要蘇巧慧上三環三線網站看照片，就能了解三鶯線早就動工；不然也可以回到三鶯地區，體會一下市民們正在忍受的施工交通黑暗期。

江怡臻對蘇巧慧喊話，與其搞不清楚情況亂批評，也爭取不到前瞻建設經費，不如在立法院，好好協助另一條萬大中和樹林線第二期（蘇的選區），早點完成所有核定，早點開始施工！

葉、江兩人請蘇巧慧排出視察三鶯線的時間，若蘇巧慧24小時之內沒有回應，兩人將在明天下午於三樹路跟龍埔路口開直播，讓全國網友看看是誰在說謊。

(中時)

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