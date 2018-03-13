攪局！林昶佐參選北市挑戰柯P？吳錚：他有在考慮

2018年03月13日 10:11 中時 陳燕珩

年底台北市長選戰熱鬧，不僅藍營、綠營表態參選者眾，連小黨時代力量都傳出要推派現任立委林昶佐挑戰柯文哲。對此，擬參選台北市議員的時力前發言人吳錚今接受電台訪問爆出，林昶佐正在深思熟慮，但市長選舉層級高，要投入很多人力、物力，有沒有足夠資源是很實際的考量。

年底雙北議員選戰新人輩出，上午《蔻蔻早餐》電台邀請擬參選北市松山信義區的吳錚、挑戰北市大安文山區的新人耿葳，以及擬參選新北板橋區議員的立委吳思瑤前國會助理戴瑋姍上節目，談論各區選情。

由於先前傳出獨派想推舉林昶佐選台北市長，近期柯文哲積極拜會綠營大老，被外界視為要防堵時代力量。吳錚認為，柯不見得是針對時力，單純是因選舉到了，想務實抓住各方的支持。他也坦言，柯與時力有很多支持者重疊者，但雙方在兩岸論述的差距已非常大。

吳錚也透露，目前黨內是由市黨部主委林昶佐負責帶「小雞」跑選舉，很多人希望林能出來選台北市長，他還在考慮中，但選市長要耗費的資源很龐大，跟過去是完全不同等級的選戰，若想勝選必須全力壓下去，就連柯文哲上屆有那麼高的知名度，仍花了1.2億打選戰，這是很實際的問題。

談到民進黨跟柯文哲這屆是否合作？戴瑋姍說，儘管她參選的是新北市議員，仍有很多基層反映，希望民進黨在台北市推派自己人，否則就不去投票，讓許多議員參選人很緊張，擔心柯與民進黨若繼續合作，可能連帶衝擊新北議員選情。

至於，近來傳出國民黨考慮徵召立委蔣萬安出征北市，被問及基層反映？耿葳說，最先表態的前立委丁守中很積極跑活動，最近也在辦座談會，蔣萬安則顯得很低調，對參選不表示意見，基層其實各有所好，沒有很明確的傾向。

(中時)