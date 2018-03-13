林中斌：大陸絕不會武統台灣

2018年03月13日 11:45 旺報 林永富

前陸委會副主委、國防部副部長林中斌13日指出，大陸絕不會對台武統，會繼續以兩手策略，軟的是主是實，硬的是輔是虛。他認為蔡政府可走向與大陸談，但要爭取對台灣最好的條件。

林中斌接受《POP撞新聞》主持人黃清龍訪問時說，中共修憲，把習近平思想入憲，國家主席的任期取消。能確定習近平會延任，但應不會是最後修憲，因為不能保證他能順利完成使命，所以仍需要更長任期來完成他的使命。

林中斌表示，習近平主掌的大陸不像新加坡，也不像完全專制集權，如果前5年沒有人民支持與參與不能完成打貪反腐。北京一直在參考新加坡模式，創出自己的模式。現在修憲把三個領導（指中共總書記、軍委主席及國家主席）合一，主席是最沒有權力的一個，下一個應會追求總統制，十九大後權力穩固元老凋零，比較能穩定操作。西方民主有出現很多問題和缺點，像川普沒有人把他推下來，普丁也是，民主模式要新思考，兩個制度還在比賽中。

他說，習近平的新體制外媒稱為北京模式，還沒有看到全面，是一種威權而有效的體制，是一種賢能政治，西方自由式民主出了大問題，但是習把孔孟甚至王陽明請回來，與毛澤東完全不一樣，把整個體制完全翻過來，這是一種全新的體制。

林中斌認為習近平會長期執政，習認為國家完全統一是三大歷史任務之一，而在他任期內會不會出現兩岸統一？他說，統一是漫長的，遲早要與台灣領導人見面。台灣的民意也在改變，民調認為我是台灣人比例下降，台灣人對統獨比例也逐漸反轉，要獨立的人變少，要統一的人變多，人民願到大陸工作，綠營媒體也不否認是趨勢也出現憂慮。

他強調，大陸絕對不會有武統，他很早就說大陸買台灣比打台灣便宜，超軍事手段，北京大戰略對世界對台灣都一樣，硬的強化其軍事軍備，像軍機軍艦繞台、對台外交封殺，目的是反獨，真正促統要民心，兩手策略軟的是主是實，硬的是輔是虛。一國兩制還是方案。

(旺報)