超會賺! 林口長庚年吸金逾43億元居冠

2018年03月13日 10:31 中時 陳志祥

健保署今（13）日公布105年領取健保費用逾4億元的148家醫院財務報告，林口長庚、高雄長庚紛紛擠下去年龍頭台大醫院，其中林口長庚第3度成為年度最賺錢醫院，整體盈餘43.58億元比去年暴增124％，增幅驚人。

今日公布為105年領取健保費用逾新台幣4億元之醫院財報148家，較去年公布家數增加36家，約占105年醫院家數477家之30％，107年後提報門檻將再降為2億元，估計需公開財報之醫院將達到所有醫院費用的95％以上，使得醫界來自健保的收入更為公開透明。

健保署最新公布105年整體收支最賺錢的前10大醫院，分別為：林口長庚（43.58億）、高雄長庚（32.72億）、台大（25.26億）、中國醫藥附設醫院（21.43億）、基隆長庚（12.33億）、台北榮總（11.42億）、桃園長庚（10.67億）、彰化基督教醫院（8.81億）、義大醫院（8.42億）與成大醫院（7.99億）。

其中出現醫界的「長庚4寶」，包括林口、高雄、基隆與桃園長庚4家醫院總盈餘99.4億，幾近百億的收益無人能敵；而與去年前10大相較，義大、成大擠進前10大，去年排名第2的中醫附醫倒退2名，去年7至10名的高醫、北醫、台北市立聯合醫院與慈濟全部掉到10大之外。

105年的前10大賺錢醫院的排名大洗牌，主因是非醫務盈餘的影響，長庚受惠於「台塑4寶」大賺，股利分配暴增，使得林口長庚餘盈成長124％、高雄長庚一口氣增幅更高、成長高達323％，排名第5、第10的基隆長庚、成大醫院本身醫務結餘是賠3.08與1.6億，但非醫務結餘15.41與9.45因而躋身賺錢行列。

(中時)