搶救麥田大作戰 近50位志工一同拾麥

2018年03月13日 10:21 中時 張伊珊

嘉義縣鄉村永續發展協會昨（12）日下午動員近50位志工，協助麥農拾麥，即便非假日時段，仍吸引不少親子前來體驗小麥收割樂趣。（張伊珊翻攝）

嘉義縣鄉村永續發展協會昨（12）日下午3點，在朴子市鐵支路公園旁的麥田舉辦拾麥活動，即便非假日時段，仍吸引不少民眾前來參加，還有媽媽從嘉義市帶孩子來，卻因不熟路況迷路約1小時，儘管如此，她依舊認為很值得，「在都市哪裡有麥田，小孩子也不曉得麥子長怎樣」。

種植12、3甲地小麥的農友李鈞煒說，今年受天氣影響和野鳥災害嚴重，其損失超過5成，約有3多甲的麥田完全沒收成。他考量若用機器採收每分地要1200百元，但收穫可能不到一半，因此便與嘉義縣鄉村永續發展協會合作，開放自家麥田，無償提供民眾體驗小麥收割樂趣，他選擇抱持開放的態度，面對這波近年來最嚴重的禽害。

嘉義縣鄉村永續發展協會理事長吳淑芳昨日動員近50位志工，協助麥農收割麥穗稈，她認為麥穗稈乾燥後可轉作花材，藉以增加麥農收入來源，或是小麥也能透過爆米花方式，製作成爆「麥」花，再加以包裝成為休閒零嘴，提升小麥價值等，彌補麥農損失。

吳淑芳表示昨日有許多志工，呼朋引伴參加拾麥活動，甚至有4個家庭同時參與，看到小朋友赤腳踩在麥田裡，用自己的方式為土地盡心力；活動結束後，小孩依舊在麥田奔跑玩耍、大人席地而坐，享用麥飯麥茶，這正是協會致力推廣的食農教育，了解食物從農地到餐桌的過程。

(中時)