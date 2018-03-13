MLB》進洋基薪資遭大砍 華克：瘋狂的休季期！

2018年03月13日 10:26 中時電子報 蔡銘仁

尼爾華克(Neil Walker)歷經一番波折，仍舊順利加盟洋基，但適逢自由市場空前冷清，32歲的華克只拿到一年400萬美金合約，跟他過去的薪資相比，毫無疑問是「降價求售」，華克直言，以市場的狀況，比起其他條件，只希望能進到有競爭力、能贏球的球隊。

華克生涯扣除菜鳥年，近八個大聯盟球季皆有雙位數全壘打，攻擊能力不俗；他去年效力大都會跟釀酒人，出賽111場，繳打擊率2成65、上壘率3成62、長打率4成39、14轟成績。自2014年後，年薪不曾低於500萬的華克，此次加盟洋基，年薪加上激勵獎金，也不過450萬。

華克過去兩年，年薪突破千萬元，到洋基薪資遭大砍，他直言，這是個讓人瘋狂的休季期，比起其他事，他只希望加入有競爭力、能贏球的球隊，「休季期會發生什麼事，你無法掌控，我很開心來到這，開心能加入有爭冠實力的球隊。」華克說。

以不高的薪資得到華克，洋基總管凱許曼(Brian Cashman)相當興奮，他不諱言，延攬華克原本不在他們計畫內，不過機會出現，他們就不能輕易放棄。《紐約郵報》記者馬丁(Dan Martin)指出，在洋基跟響尾蛇交易祖瑞(Brandon Drury)後，確實有意放棄華克。

不過，頂級新秀托瑞斯(Gleyber Torres)甫傷癒、狀況低迷，韋德(Tyler Wade)經驗也還不足的情況下，洋基上周跟華克重啟協商，最後順利得標。華克加入後，很可能會成為洋基新的先發二壘手。

二壘人選是誰，凱許曼未把話說死，不過提到春訓低迷、23打數僅3安的托瑞斯，凱許曼已有盤算。凱許曼認為，托瑞斯仍試著找回狀態，他知道托瑞斯很久沒比賽，仍會給托瑞斯競爭機會，如果沒爭取到機會，會讓他到3A，等待時機上來。

對球隊的安排，托瑞斯也明白，「如果球隊試著要變得更好，這會是最重要的一件事。如果他(華克)能幫助到球隊，展現很好的攻擊能力，我會很開心。」為騰出40人名單空間給華克，洋基釋出艾斯皮諾薩(Danny Espinosa)，指定讓渡25歲的外野手卡夫(Jake Cave)。

(中時電子報)