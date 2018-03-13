演哪齣？藍委：卡管中閔 是為了讓他挑戰柯P

國民黨立委蔣乃辛今在施政總質詢指出，民進黨「卡管」（管中閔）是為了累積管的政治能量，再出來參選台北市長，挑戰現任市長柯文哲。（姚志平攝）

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行政院長賴清德（左）說，教育部一直在正軌上處理台大校長遴選，也許真的是立場、利益角度不同，才會認為教育部在卡管，實際上沒有，也不必護管。（姚志平攝）

國民黨立委蔣乃辛今在立院施政總質詢指出，民進黨「卡管」（台大校長當選人管中閔）是為了累積管的政治能量，再出來參選台北市長，挑戰現任市長柯文哲。行政院長賴清德回應，多慮了，管中閔不一定選得贏。

卡管為讓管中閔選北市？賴清德：不一定選得贏柯文哲

賴清德聽到蔣乃辛問題時，先笑了幾聲後才說，「蔣（乃辛）委員多慮了」，這個他無從置喙，如果想到要讓管中閔選台北市長，這個是多慮了，過多聯想，「主要是管中閔主委也不一定選得贏柯文哲」。

賴清德表示，整個台大校長遴選過程，「沒有卡管，也不必護管」，教育部也多次說明，一切秉於公正公平態度，依法處理，當爭議釐清時，問題就能解決，政府不會介入，尊重台大校園自主立場。

中央社報導，賴清德說，教育部一直在正軌上處理台大校長遴選，也許真的是立場、利益角度不同，才會認為教育部在卡管，實際上沒有，也不必護管。

賴清德表示，後續政治大學、國立台灣體育大學都不希望發生類似事情，該迴避就迴避，涉及學術倫理的就要避免，參與遴選的人要有自我認知，涉及校長遴選相關規定的就該避免。

(中時)

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