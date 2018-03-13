雙北捷運公車定期票今預售 悠遊卡公司：可辦記名防掉卡

2018年03月13日 10:37 工商 孫彬訓

臺北市、新北市（雙北市）推出公共運輸定期票，定價1,280元，13日起開放預購，4月16日正式啟用，因儲值金額較高，悠遊卡公司提醒，持卡人可辦理記名，一旦卡片不慎遺失可辦理掛失，降低掉卡的損失。

由於定期票只要持悠遊卡普通卡或悠遊聯名卡、悠遊Debit卡至台北捷運車站購買設定，第一次使用後30日內，可享北捷、雙北公車無限次搭乘，以及YouBike前30分鐘免費。

悠遊卡公司配合臺北市政府交通局「公共運輸試辦計畫」，辦理公共運輸定期票業務。

悠遊卡公司表示，民眾可持悠遊卡普通卡或悠遊聯名卡、悠遊Debit卡（票卡效期需60天以上）至北捷車站臨櫃購買或在車站單程票自動售票機上操作設定，使用原有的悠遊卡設定即可，不必再另購新卡。

依據市府公布定期票價為1,280元，於第一次使用起30日內可無限次搭乘台北捷運、雙北公車，享有YouBike前30分鐘免費，購買後須於30日內啟用，預購期間的定期票均自4月16日起算30日內須啟用。

「雙北市」公共運輸定期票一次儲值1,280元，部份持卡人擔心不小心掉卡損失大。悠遊卡公司說明，記名悠遊卡（含記名悠遊聯名卡、悠遊Debit卡）如有遺失、被竊、被搶、詐取或其他遭持卡人以外的第三人占有時，可連絡悠遊卡公司客服專線，悠遊聯名卡聯絡各發卡行，辦理掛失停用手續，因悠遊卡為非線上即時交易，持卡人需承擔自辦理掛失確認後3小時內的損失。但無記名悠遊卡，含無記名悠遊聯名卡，無法辦理掛失，鼓勵定期票持卡人辦理記名，以降低掉卡的損失與風險。

(工商)