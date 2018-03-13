陸團3月又雪崩 悲情導遊8成大逃離

2018年03月13日 10:30 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

導遊在桃園機場引導陸客團。（資料照）

台灣今年景氣緊俏，唯獨旅遊這行業最悲情！相關從業人員苦撐待變，無法待的只好逃離求生，甚至改學日語當領隊，狀況相當慘烈。一位華語導遊說，雖然現在還有零星團可接，但3月開始將是陸團雪崩式下跌的起點，包括飯店、餐廳、司機、導遊，將有十幾萬個家庭的生計受衝擊。

中評社報導，一位53歲華語導遊呂公仁表示，自己擔任華語導遊及領隊約有8年時間，以前收入一個月10幾萬元，現在就算有團可接，收入已砍半，若非還有些人脈可用，無法撐到現今。他透露，同期導遊同事，已有8成已轉職。

另一位不願具名華語女導遊透露，目前所屬旅行社借錢苦撐，其他同事逃離情形很普遍。有幾個認識的導遊已赴日學習日語，改行當日語領導。她說，若非陸客團如此不景氣，又要養活一家子，有誰願意花幾10萬學費，去日本學習另一語言轉行。

呂公仁說，以往2月過後是陸客來台旺季，但今年3月份團客至少大減7成，大陸也要求各組團社4至9月團體配額還要砍半，另外因應台灣年底的地方選舉，也將停止陸客赴台旅遊團簽。這些措施必定衝擊到台灣飯店、餐廳跟導遊領隊，十幾萬個家庭生計。

陸客已被世界認證，是消費力最強大的觀光客，主要是大陸進口關稅高，遊客出國都拚命買。來台的東南亞團多是4天，大陸正規團都是8天，陸客團減少後，就算蔡政府從東南亞補進消失陸客的8成，消費力還是少了6成。

呂公仁說，一旦大陸宣布陸團簽停止將嚴重衝擊台灣觀光，尤其是中南部根本賺不到，以往農曆過年假期陸客來台旅遊人次每天還有8千人，但今年只剩下1千人次。兩岸關係若不融冰，衝擊恐怕還會更慘。

(中時電子報)