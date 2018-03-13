禁止暴力體罰　民團籲修法建置通報機制

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禁止體制暴力！民間團體指出，儘管2006年修訂《教育基本法》禁止體罰逾10年，但不當體罰事件還是屢見不鮮，民間團體今（13）日召開記者會，依據兒童權利公約提出10點建議，要求教育部納入未來施政與修法重點，並將意見轉與行政院兒童及少年福利與權益推動小組。

依據統計，去年從國小至高中職，教師涉及體罰的事件人數共197人，其中國小的案件就佔了一半以上，高達111人；在教師遭受的處分部分，共75件為申誡最多，其次為13件記過、1件大過、2件不續聘。

去年底我國召開兒童權利公約（CRC）首次國家報告國際審查會議，其中針對我國校園體罰現象給予非常明確的結論意見「建議採取一切適當措施，確保公私立學校及機構所有的工作人員不使用體罰」、「建議教育部採取一切必要措施，確保有效執行禁令，且是用體罰的老師將受到適當的制裁」。

人本教育基金會今日主辦「體制暴力何時終結」記者會，立委李麗芬、吳思瑤、張廖萬堅、蔡培慧、蘇巧慧等人出席響應；人本提出共10點呼籲，包含教育部應即刻修正體罰不適任教師處理的漏洞、建置不適任資料庫、落實通報、建立以CRC為標準的教師輔導管教規範、加強對私部門的監督，建立有信孝度的教育正常化普查機制等。

人本教育基金會執行長馮喬蘭指出，儘管過去立法後，體罰案件已經從8成多降到2成多，但因體罰送醫的案件仍頻傳，因此提出呼籲，希望2年內可以落實CRC的內容。吳思瑤則說，對於要落實CRC，她其實很悲觀，但未來期望將教師也納入「霸凌防制專法」，強化處理體罰問題。

(中時)

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