黑鷹直升機傳訊號異常 預警性降落林園靶場

2018年03月13日 10:30 中時電子報 張達智 、中時 呂昭隆 、 李義 、中時

(12:15更新 黑鷹修好起飛 準備返回駐地)一架隸屬陸軍航特部的黑鷹直升機疑因訊號異常，13日上午迫降在高雄林園海軍陸戰隊靶場，軍方派員處理並未向警消求助。據悉，應是儀錶燈異常而採取預防性迫降措施。

早上10時30分，美方技代及機動保修組至現場維修黑鷹，11時31分機組人員著裝上機，11時37分發車，11時46分滯空，11時49分離開靶場，黑鷹返回駐地。

航特部一架黑鷹直升機，上午7點51分從台中新社基地起飛，準播前往恆春做射擊訓練，卻在8點57分發現儀表板亮燈異常，因此預警性降落在高雄林園靶場，幸好機上正副駕駛平安，預計等到複查完畢，就會離開。

13日9時許，9架直升機飛經林園上空進行編隊飛行演訓，有目擊者表示，不久有一架直升機脫離隊伍降落在靶場。

航空特戰指揮部今日表示，所屬602旅乙架UH-60M黒鷹直升機（機號923），今日上午由新社基地起飛執行任務期間，機組員發現警示燈亮，為確保飛行安全，機組員依標準作業程序，採預警性落地，於0914時許，順利降落於高雄林園靶場人機平安。

航特部表示，單位獲報後，已組成檢修小組前往現場協處，並俟完成全面複式檢查後，再行起飛，未來並將秉持以最高安全標準，持續各項飛行訓練。

(中時電子報)