《時來運轉》運彩本周單場暨場中投注 湖人連碰金塊、勇士

2018年03月13日 10:41 中時電子報 蔡銘仁

提供台灣運彩單場暨場中投注場次預告表(民國107年03月13日到民國107年03月19日)，供大家參考，3/14(三)亞足聯航源FC將回到主場力拼北韓勁旅4.25體育團，提供單場投注，F1賽車與Moto GP已提供冠軍投注，各分站賽事將於賽前提供投注。以下是本週焦點預告：

1.「F1」賽車：提供冠軍車手與車隊投注。

即將於3/23起跑的新一季F1賽事，台灣運彩現已提供冠軍車手與車隊投注，各分站賽事將於賽前開放投注。

‧「F1 世界冠軍車手 」賠率最低的前三名分別為：上屆冠軍的漢彌爾頓1.65倍、法拉利車隊的維泰爾4.00倍、紅牛車的維斯塔潘5.50倍。

‧「F1 世界冠軍車隊」賠率最低的前三名分別為：梅賽德斯1.30倍、紅牛3.40倍、法拉利4.25倍。

2.「Moto GP」摩特車：提供冠軍車手投注。

即將於本週起跑的新一季Moto GP賽事，台灣運彩現已提供冠軍車手投注，各分站賽事將於賽前開放投注。

‧「2018 MotoGP 世界冠軍車手」賠率最低前三名分別為：馬克‧馬奎斯1.60倍、多維茲奧索6.00倍、洛倫佐7.00倍。

3.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注。

洛杉磯湖人隊將在3/14(三)及3/15(四)對上同區第9的丹佛金塊及第2的金州勇士。湖人在矮湯加入之後，打出一波好成績，更在3/12(一)大勝騎士14分之多。能否接二連三取得勝利？台灣運彩本週提供單場或場中投注共同關注。

4.「歐聯籃球」：提供2場單場投注。

本週精選2場賽事。

3/16(五)由倒數第2的巴塞隆納作客排名第2的奧林匹亞科斯。客場1勝11負的巴塞隆納將面對實力堅強的奧林匹亞科斯，實為一場硬仗，是否有機會扭轉局面？

3/17(六)則由實力相近的兩隊，目前暫居第1的莫斯科中央陸軍以及排名第3的費內巴切。兩隊勝差2場且目前皆為連勝狀態，誰能勝出難以預料。

4.「足球」：提供41場單場或場中投注。

週間提供各大冠軍聯賽賽事，週末則精選多場澳甲、日甲、英足總盃和歐洲五大聯賽的比賽，開放單場或場中投注，詳細的內容請參考單場暨場中投注預告時間表。

‧「亞冠足球」：提供5場單場及場中投注。

亞洲冠軍聯賽小組賽本週進入第4輪賽程，爭奪出線資格已到了關鍵時刻。

3/13(二)由F組排名第3的墨爾本勝利，主場迎戰墊底的川崎前鋒，兩隊落後排名第2的蔚山現代分別為3分和4分。上週雙方在川崎交鋒，以2：2踢成平手，本週再度對壘已無退路，力爭勝利以免提早被淘汰。

3/13(二)H組的鹿島鹿角以7分排在榜首，本週將在主場對戰墊底的雪梨，上週鹿島鹿角作客2：0輕取對手，本週回主場再戰，依然被視為獲勝的熱門隊伍。

3/13(二)水原三星藍翼與上海綠地申花則是力爭H組次名的出線資格，兩隊上週在南韓水原交鋒1：1握手言和，三星藍翼以1勝1和1敗4分積分，些微領先3戰都踢平的綠地申花，本週會師上海，預料仍是一場勢均力敵的比賽。

3/14(三)將提供廣州恆大淘寶對濟州聯以及全北現代汽車對天津權健兩場賽事。上週兩場瘋狂大比分賽事都和中國球隊有關，G組廣州恆大淘寶在主場以5：3逆轉濟州聯後躍升榜首，天津權健則在領先的情況下被全北現代汽車翻盤，3：6敗下陣來，全北3戰全勝穩居E組龍頭。兩場比賽本週主客互易，恆大淘寶作客濟州，權健回天津主場迎戰全北，兩場復仇之戰，兩場中韓交鋒，絕對值得期待。

‧「亞足聯」：提供1場單場投注。

台灣球隊航源FC征戰亞洲足聯盃的第2仗，3/14(三)將回到主場迎戰北韓勁旅4.25體育團，航源FC首戰作客澳門先盛後衰，2：3不敵對手賓菲加，而4.25體育團則在北韓內戰中1：0小勝火炬SC，航源FC力爭小組賽首勝，需要台灣球迷給予支持。

‧「歐冠足球」：提供4場單場投注。

歐洲冠軍聯賽8強的最後4個名額將在本週產生；3/14(三)兩場賽事進行，曼聯與塞維亞首回合戰成0：0平手，曼聯作客力保大門不失，回主場期望能一舉擒殺對手。頓涅茨克礦工首回合2：1逆轉擊敗羅馬，但次回合羅馬有主場優勢，加上取得1個客場進球，只要小勝1：0即可取得8強門票。

3/15(四)拜仁慕尼黑首回合5：0大勝貝西克塔斯，次回合作客只要不輸5球或以上，晉級8強基本上穩和泰山。同日03:45 本週最受期待的對決：巴塞隆納迎戰切爾西，兩大豪門16強首回合對戰寫下1：1和局，切爾西因為一次防守失誤付出代價，保住不敗的巴塞隆納，則準備好在主場給予對手迎頭痛擊。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主。

(中時電子報)

運彩本周場中投注。(運彩提供)

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