NBA》灰熊17連敗不算慘 七六人跨季28連敗寫紀錄

2018年03月13日 10:35 中時電子報 黃邱倫

灰熊苦吞17連敗，戰績全聯盟墊底，但17連敗還不算太慘，NBA史上最常連敗紀錄是由七六人保持的跨季28連敗。

灰熊從2月至今不知道什麼叫做勝利滋味，但對於歷史上而言17連敗還排不上名字。快艇曾在1993-94球季以及1994-95球季發生過20連敗命運。獨行俠在90年代慘不忍睹，1993-94球季發生20連敗，開季1勝23敗，最終以13勝69敗收場。

活塞在1979-80球季以及1980-81球季寫下跨季21連敗紀錄，1979-80球季戰績16勝66敗，利用狀元籤獲得「微笑刺客」艾塞亞湯瑪斯。2004年山貓加入NBA，2011-12球季創下23連敗，該季因抗議事件賽程縮短，山貓7勝59敗收場，勝率只有一成出頭，改寫七六人在1972-73球季創的9勝73敗，單季勝率最低紀錄。

金塊曾在1997-98球季創下23連敗紀錄，該季11勝71敗，躲過聯盟單季勝場數最少的難堪紀錄；灰熊與暴龍在1995-96攜手加入NBA，灰熊在對史的第一個球季就創下23連敗不名譽紀錄；騎士在1982-83跨季24連敗，2010-11球季更是將連敗紀錄提升到26場。

七六人似乎與連敗紀錄纏上了，2014-15球季選秀狀元恩比德整季報銷，寫下26連敗恥辱；2015年3月27日開始到2015年11月29日七六人創下NBA史上最長的跨季28連敗紀錄。

(中時電子報)