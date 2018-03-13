憂慮核武大戰爆發 馬斯克再出狂言：盡早殖民火星！

2018年03月13日 10:42 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，特斯拉（Tesla）與SPACE X創辦人、狂人富豪馬斯克（Elon Musk）在將自己的特斯拉電動車送上太空後，近日又說出狂言，一直燒錢研究火星計畫的他認為，為防範人類某天愚蠢地拿核子武器發動第三次世界大戰（World War III），我們應該盡早前往「殖民」（colonise）與遷移火星生活。

馬斯克指出，「如果真有那天，我們必須確保人類文明能保存在地球之外，並在地球陷入黑暗時代時，返回地球重建文明。」日前成功試射獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）的他，最大心願是完成手中另一項Big Fucking Rocket重型火箭計畫，讓高106公尺、可搭載15萬公斤的運輸火箭，有朝一日送人類前往火星居住。

出生於南非普勒托利亞（Pretoria）的馬斯克，大學畢業於賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania），擁有經濟學與物理學雙學士，本打算前往史丹佛大學（Stanford University）繼續攻讀應用物理博士，入學僅2天就輟學創業。從Zip2開始，陸續創辦知名Paypal、SpaceX和特斯拉，完全滿足他跨足網路、再生能源和太空三大領域的夢想，也讓他的身價飆漲至112億美元（約3,389.3億台幣）以上，成為全球著名的發明家兼創業家。

雖然是名科技發明家，但馬斯克在演說中提醒眾人，「人工智慧（artificial intelligence）比核武更可怕」，不加約束和管制地發展運用人工智慧，絕對會成為威脅人類文明的一大問題。如果人類持續在各領域使用最大限度的人工智慧，能自我學習和成長的「它們」恐將取得最終主導權，那將會非常非常地糟糕。

(中時電子報)